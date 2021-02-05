因應中國打壓台灣！日本執政黨成立「專案小組」...討論對台政策

▲日本自民黨參議員佐藤正久兼任台灣議題專案小組召集人。（圖／翻攝自Youtube）

文／中央社記者楊明珠東京5日專電

鑑於中國加強對台灣施壓，日本執政黨自民黨的外交部會下週將成立一個探討台灣議題的專案小組，討論日本的對中及對台政策。

日本產經新聞報導，自民黨外交部會3日才成立一個有關人權外交的專案小組並召開會議，下週將新設一個有關台灣的專案小組，針對中國最敏感的「台灣」、「人權」議題進行討論。

在中國對台灣加強施壓之際，自民黨即將成立的專案小組將研議日本在台灣議題中該扮演的角色、國會議員的外交作法等問題。小組的召集人（座長）將由自民黨外交部會的部長、參議員佐藤正久兼任，下週正式啟動。

報導說，自民黨外交部會針對緬甸軍事政變一事，初步決定將做出譴責決議，強烈譴責緬甸軍方拘捕國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等人是違反民主化的行動，要求日本政府對緬甸軍方進行勸說，並維護旅居緬甸的日僑人身安全。

現年60歲的佐藤正久曾擔任過陸上自衛隊自衛官，綽號「鬍子隊長」，3度當選參議員，歷任外務副大臣（相當於外交部副部長）、參議院外交防衛（國防）委員長、防衛大臣政務官。去年10月佐藤就任自民黨外交部會長。

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