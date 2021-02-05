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結束葉門6年內戰現曙光？拜登宣布美不再支持沙國軍事行動

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登發表談話，表示將不再支持參與葉門內戰的盟軍。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）4日宣布，將結束對沙烏地阿拉伯領導的盟國在葉門戰爭的支持，同時意味著將退出這場長達六年戰爭，包括所有進攻行動及武器銷售的支援。

根據《紐約時報》報導，拜登在國務院發表上任以來第一次的外交政策演說，表示葉門內戰以引發了世界上最嚴重的人道主義危機，美國將停止對沙烏地阿拉伯為首的盟軍在戰爭中的支持，強調「這場戰爭必須結束」，並任命在中東工作多年的外交官蘭德金（Timothy Lenderking）作為新任葉門特使。然而這項新的宣佈也與美國前兩任總統的政策方針背道而馳。

▲▼沙烏地領導的聯盟在葉門首都沙那展開空襲。（圖／路透）

▲沙烏地領導的聯盟在葉門首都沙那展開空襲。（圖／路透）

葉門內戰已逐漸演變為伊朗與沙烏地阿拉伯之間的的代理人戰爭，包括其他為爭奪地區優勢的阿拉伯國家，不過沙烏地阿拉伯似乎也同意美國願終止戰爭的做法，沙烏地官方新聞社報導指出，沙烏地仍堅持他們的立場，但是也支持其他解決葉門危機的政治方案，並肯定美國支持以外交解決問題的重要性。

▲▼葉門長期戰爭，無數家庭流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉門長期戰爭，無數家庭流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

葉門從2014年起進行至今的內戰，主要是總統哈迪（Abdu Rabbih Mansour Hady）政府與南方運動、沙烏地阿拉伯等組成的聯軍對抗前總統沙雷（Ali Abdullah Saleh）與胡希運動等的反叛軍，雙方都各自宣稱自己為代表葉門的政府，恐怖組織蓋達阿拉伯半島分支和伊斯蘭國以及美國為首的其他西方國家也都參與了這次內戰，直至目前為止，葉門仍被四分五裂地被多個政權及武裝團體所控制。

▼美國國家安全局表示拜登將宣布美國不再支持葉門內戰的任何行動。

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