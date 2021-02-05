買別墅慘被鄰居堵車庫…夫妻「蒐證檢舉」賣房搬家反被告！結局曝

▲高雄夫妻買有車庫的別墅，孰料，卻碰上鄰居隨意將車輛停放門口影響出入。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一對夫妻買下一棟有車庫的別墅，但鄰居卻24小時將家中的多輛汽機車擋在他家出口，夫妻倆多次協調未果，只好以監視器錄影檢舉，最後還因不堪其擾乾脆搬家，沒想到卻遭對方控告侵害隱私，日前法院判決出爐。

鄰居主張，夫妻檔曾要求他們出售目前所居住的房屋，被拒絕後竟在住家門前裝設監視器，拍攝他們一家6口的一舉一動，甚至從2018年8月起便連續用監視器畫面提出檢舉，害他們屢遭裁罰，怒控夫妻倆侵害了一家人的肖像權、姓名權、隱私權等，向夫妻求償30萬元精神撫慰金。

夫妻倆則喊冤表示，2017年1月買下這棟有車庫的別墅，因為受到其他住戶騷擾，同年3月便裝設監視器，而鄰居家有多輛汽機車，經常24小時擋住車庫門口，導致家中車輛無法進出，多次與鄰居協調未果，只好報警請員警到場協助勸說，但鄰居短暫移開車輛後，見員警離開後又故態復萌，夫妻只好聽從警方建議，將資料上傳網路檢舉，最後不堪其擾乾脆於2020年春節搬家、售屋。

夫妻倆強調，監視器鏡頭並沒有刻意拍攝鄰居家的住處內部，都是朝住處外側道路拍攝，夫妻倆只有上傳檢舉證物給相關單位，並沒有公開鄰居一家的肖像、姓名及隱私而圖利，況且鄰居一家6口中只有3個人住在該處房屋，認為鄰居求償實在不合理。

高雄地方法院勘驗監視器影像後，發現畫面內只有夫妻倆住家門口即道路，判鄰居敗訴。全案仍可上訴。