亞洲50最佳餐廳「2021亞洲指標人物獎」　泰熱炒女王Jay Fai拿下

▲ 護目鏡和鮮豔的紅唇是Jay Fai的正字標記。（圖／取自theworlds50best官網，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「亞洲50最佳餐廳」素有美食界奧斯卡之稱，2021年線上頒獎典禮將於3月25日登場。主辦單位4日晚間搶先公開第一個在典禮前宣布的「亞洲指標人物獎」獎項得主，由來自泰國曼谷的76歲女廚師Supinya Junsuta（後稱Jay Fai）拿下。

Jay Fai被譽為「街頭小吃女王」，在曼谷料理界擁有傳奇地位。但當她50年前開始在路邊擺攤以養家餬口時，可能不曾料到她的炒鍋和天生的的商業頭腦會讓自己從曼谷街頭的攤商成為全球美食界知名人物，更在2021年獲頒此一獎項。

她在1980年代早期開起了路邊小吃攤，暱稱Jay Fai的意思為「痣姐」，指的是她鼻子右方的一顆痣，也成為她日後餐廳的名字。

▲ Jay Fai的酸辣雞料理。

Jay Fai的母親曾告訴她，她既沒有烹飪技巧，也沒有鑑賞美食的能力，無法跟隨她踏上廚師的道路。Jay Fai將這番話視為一種挑戰，於是開始以科學的方式精準分析菜餚，研究每種食材的組成以及它們對高溫、脂肪的反應，接著翻轉自己過去常吃的料理食譜，為泰國街頭小吃帶來創新。

她開發出一道「乾的冬陰湯」（dry tom yum），充滿泰式酸辣湯冬陰湯所有的味道與香氣，但沒有湯汁。她的海鮮醉麵（phad kee mao talay）是用乾煸的，僅使用非常少量的油，卻能非常酥脆。她的黃金蛋包蟹（khai jiao poo）則是借鑑日本玉子燒的製作方法，完成她想要的口感。

這些菜色讓Jay Fai的攤販開始和周圍的商家出現區隔，但她真正的成功是自她開始使用奢華的食材才開始的。她花費整整2個月的收入購買帝王蝦，研發出她獨創的泰式炒河粉（pad Thai）食譜，也讓她看見新的客群。

▲ 黃金蛋包蟹是Jay Fai餐廳的招牌料理之一。

Jay Fai的競爭對手曾經嘲笑她，因為她的料理價位是一般攤商的10倍。但當附近的賭場開始持續向她訂餐，一切就變得合理了。儲蓄2年後，她買下一棟一樓可容納7張桌椅的店屋，至今仍住在這裡。

長達40年來，Jay Fai一直在同一條街上的同個地點，為顧客端上美味的菜餚。她每天都早起前往魚市挑選食材，並塗上經典的紅色唇膏、戴上護目鏡，在廚房發揮她精湛的炒藝。她現在每週允許自己多放一天假、每年一次短暫的假期，但仍抱持著鋼鐵般的決心，為忠實顧客奉上料理。

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