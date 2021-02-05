彭博：依新冠疫苗接種速度　全球7年後才能恢復正常生活

▲美國感染新冠病毒的人數仍舊高居全球第一。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著新冠疫苗問世，外界也開始好奇，疫情到底何時才會結束。但彭博指出，依照現行疫苗施打速度的角度來評估，全球還需要7年時間才能恢復原有正常生活模式。

依據美國公衛專家佛奇（Anthony Fauci）等人的說法，疫苗覆蓋率需達到70%至85%人口才能達到群體免疫效果，進而讓一切生活恢復正常。目前已知部分國家取得疫苗的進展快上許多，現正以接種2劑疫苗覆蓋率達到75%為目標努力。

根據彭博創建的新冠疫苗接種資料庫，透過使用疫苗接種即時更新數據，觀察各地達到75%覆蓋率所需要的時間；換句話說，隨著接種數量增加，所需時間就會減少。

▲各國相繼開始展開大規模疫苗施打。圖為英國民眾接種新冠疫苗。（圖／路透社）

依照現行疫苗施打速度，全球需耗時7年才會達到群體免疫的目標，但這可能受到多種因素影響，導致計算結果處於不穩定狀態。舉例來說，紐約暴風雪暫緩疫苗施打進度，一度讓該地達成群體免疫時間先是延誤17個月，接著在狀況排除後縮短至13個月。

文中指出，隨著更多款新冠疫苗問世、施打速度提高，相關進程速度可能會加快。如今各國之間展開的新冠疫苗搶奪戰，已讓全球疫苗採購量突破85億劑，但僅約三分之一的國家展開疫苗接種計畫。

►質疑中國疫苗「缺乏試驗數據」 馬克宏警告：可能加劇病毒變異！

►美2021新冠死亡破10萬 佔總數20％↑！「超級傳播」年齡層曝光

►英變種病毒「再現新突變」 研究驚曝疫苗減效！竟能避開抗體作用

聽Podcast掌握國際局勢



地表最迷人玫瑰香！Chloe香水特價1675元