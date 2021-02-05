悍妻捉姦在床！霸氣「巴蕊」狠賞腥夫連環耳光　小三驚呆躲床角

▲印尼一名妻子捉姦在床後狠摑丈夫。（圖／翻攝自IG／@martapurapedia）

記者葉睿涵／編譯

印尼社群媒體上近日瘋傳一段捉姦影片，畫面中只見一名「綠光罩頂」的人妻衝入房間後，看見只穿著內褲的丈夫與一名衣衫不整的女子在床上舉止親密。遭背叛的妻子對丈夫大感失望，憤怒的情緒油然而生，於是反复地打了她的丈夫好幾個耳光。

據馬來西亞《報導者》報導，這名人妻捉姦在床的時候，並未像電視劇一般對小三拳打腳踢，反而第一時間就將丈夫抓到床邊劈頭狠罵一頓，後來更是忍不住邊罵邊憤怒地對著他的頭狠狠「巴蕊」（打下去），還附贈了「連環耳光」。在質問了一直蜷縮在旁的小三幾句後，這名人妻與丈夫僵持不下，倆人略有一些肢體碰觸，但妻子還是佔了上風，對丈夫一陣猛揍。

妻子將這段影片上傳到個人Facebook後，迅速就刪除了帖文，不過該影片已在社群媒體上被廣泛傳播。許多網友也發表評論，支持妻子的行為，不過也有網友表示，「沒必要對這種渣男動手，這只會髒了你的手，你只要錄影就有足夠證據讓當局採取行動」、「一次不忠，百次不容，如果你想幸福快樂地生活，那最好趕快離開這男人」。

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