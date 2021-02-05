馬拉度納生前最後影片曝光！　頭綁繃帶虛弱發言：「我受傷了」

▲阿根廷傳奇球星馬拉度納生前最後影片曝光。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

阿根廷昔日足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）去年11月25日驚傳病逝，享壽60歲。儘管醫生認為，這位球王是自然死亡，但他的死因和屍檢結果仍遭到外界質疑。最近，阿根廷當地媒體曝光了一段被認為是馬拉度納生前的最後一支影片，並指出，他在影片中看起來十分虛弱。

據《每日郵報》報導，在阿根廷當地媒體公開的這部影片中，頭綁繃帶的馬拉度納正坐在家中的廚房裡喝湯。他在這部疑似發給私人醫生的影片中，面帶憔悴、口吃不清地說道，「我受傷了，但一切還好，你知道我不喜歡過於親暱的行為，但是為了我的好友，我願意從『窩』裡出來」 。

報導稱，這部影片是在馬拉度納接受腦血栓（腦中風的一種）手術後所錄製。儘管影片中，馬拉度納明顯看起來十分虛弱，但他仍展現其幽默感，開玩笑地告訴他的醫生盧克（Leopoldo Luque），這是他錄給阿根廷退役足球運動員盧克的，只是倆人的名字完全相同。

馬拉度納的死因和屍檢結果一直飽受質疑，儘管屍檢報告顯示，這位一代球王是自然死亡，但他的私人醫生盧克仍被質疑有「醫療疏失」的嫌疑。盧克的住家和診所事後遭阿根廷警方大規模搜索，但這位醫生卻委屈地表示，自己被當成了代罪羔羊。

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