　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

目睹媽翻車爆頭亡！19歲孝子加護病房搶命　陪就醫打算回程換他開

記者翁伊森／嘉義報導

國道中山高嘉義大林北上路段，4日1轎車自撞護欄1死3傷，53歲李姓女駕駛爆頭亡，她19歲的兒子顱內出血重傷送加護病房。據了解，李女因雙腳痠痛在嘉義老家休息，4日要開車前往彰化基督教醫院回診，讀大學的兒子擔心媽媽就醫後會短暫行動不便，特地請假1天還找2同學從嘉義陪媽媽一起出發，打算回程換手開車送媽媽回她台中租住處，不料卻目睹母親慘死，天人永隔。

▲中山高北上251.5公里處翻車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中山高北上251.5公里處翻車1死3傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中山高北上251.5公里處翻車。（圖／記者翁伊森翻攝）

車禍發生後，媽媽李女被夾在駕駛座受困，警消以破壞器具破壞車體後救出緊急送醫，昨天下午3時20分，因腦部重創，宣告不治。同車另3人則送大林慈濟醫院，19歲兒子重傷，他2位同學傷勢較輕。

據了解，李女老家在嘉義，平時於台中某醫院擔任清潔工作，住在台中，兒子則在台南念大學，放假原本在火鍋店打工。李女因雙腳痠痛暫至老家休養，計畫4日獨自開車前往彰基回診，孝順的他擔心媽媽一個人開車北上就醫無人陪伴、就醫後也可能短暫行動不便，因此邀另外2位同學一同到嘉義，與媽媽同車出發。

兒子打算就診後換他開車，先載媽媽去吃個飯再送回她台中租住處，之後3人再自行搭車回校。不料才剛開車從嘉義出發，就發生車禍。據了解，媽媽當場就失去呼吸心跳，兒子頭部出血、胸腔、脊椎都受傷，重傷轉送加護病房，2名同學傷勢輕已出院，爸爸當時在工作，經公司通知才知道出意外。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹被擋門外！　翁立友：我連想自殺的權益都沒有
翁立友當場落淚「我每天都在哭」　哽咽曝：我非常的痛苦
快訊／雞排妹回來了！　「硬闖記者會」正面對質翁立友
翁立友露面！　無奈嘆：以為謠言止於智者
快訊／翁立友調虎離山！等雞排妹一走「馬上現身」　她秒回來
快訊／雞排妹離開了！「我沒有要鬧，大家辛苦了」
快訊／翁立友不出面了！記者會改用直播說明
翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹：可以幫一下忙嗎
翁立友記者會僵持25分！員工「快暈眩」趕雞排妹：不要為難孕婦
翁立友公司出面點名「鄭小姐麻煩妳離席」！否則說明會不開始
首例染疫醫女友案839護理師　一家5口3人確診
雞排妹現身　翁立友公司趕人：請非媒體人員離席

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前立委高志鵬涉貪50萬！服刑756天獲假釋　下午4點即可出獄

甜蜜感搶市！果汁摻毒品海削5.4億　首腦是議員參選人：全面通緝

目睹媽翻車爆頭亡！19歲孝子加護病房搶命　陪就醫打算回程換他開

瞧不起做工的人！見地上垃圾就認定工人亂丟　6人持棍毒打工頭

前立委高志鵬涉貪50萬！服刑756天獲假釋　最快下周一回家過年

《幸福空間》450秒影片遭爆剽竊計設　怒控80網友卻因3個字臉垮了

探視癌夫恍神騎上國道遭撞死　留4女兒...老大讀高中最小幼兒園

蘇啟誠不堪輿論輕生…楊蕙如不認指揮網軍帶風向　法院增設一罪

人妻禮佛後要離婚又賣房！夫強押宮廟祭改　湯匙挖嘴強灌符水

丁寧弟弟被捕！暴力團首腦　不倒會二林分會長「5億超跑辦婚禮」

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

前立委高志鵬涉貪50萬！服刑756天獲假釋　下午4點即可出獄

甜蜜感搶市！果汁摻毒品海削5.4億　首腦是議員參選人：全面通緝

目睹媽翻車爆頭亡！19歲孝子加護病房搶命　陪就醫打算回程換他開

瞧不起做工的人！見地上垃圾就認定工人亂丟　6人持棍毒打工頭

前立委高志鵬涉貪50萬！服刑756天獲假釋　最快下周一回家過年

《幸福空間》450秒影片遭爆剽竊計設　怒控80網友卻因3個字臉垮了

探視癌夫恍神騎上國道遭撞死　留4女兒...老大讀高中最小幼兒園

蘇啟誠不堪輿論輕生…楊蕙如不認指揮網軍帶風向　法院增設一罪

人妻禮佛後要離婚又賣房！夫強押宮廟祭改　湯匙挖嘴強灌符水

丁寧弟弟被捕！暴力團首腦　不倒會二林分會長「5億超跑辦婚禮」

家樂福獨家開賣「抑菌防護外套」　挺桃園人限時2天防疫優惠開跑

美女醫黃宥嘉「公布自清影片」9點反擊前婆婆：嗆我子宮爛

澳網籤表出爐！謝淑薇首戰前溫網4強　盧彥勳對決美國長人

翁立友想過一旦輕生「媽媽這輩子抬不起頭」！拜託雞排妹提告：還我清白

加強火災搶救演練及消防安檢　南消七大隊保障市民財產安全

案913「Ct值36變30」可能近期才感染？最新檢驗結果出爐

吳景欽／【雞排妹事件】是營造歡樂氣氛抑或性騷擾

雞排妹被擋門外！　翁立友「我連想自殺的權益，都沒有」

一圖秒懂部桃群聚關係！張上淳曝案924「可能傳染鏈」

台塑四寶1月營收年增5.3%　台塑、南亞年增長率超過3成

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

男大生陪看病翻車　目睹母爆頭慘死

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

高雄屁孩曝霸凌原因　遭警無情打臉

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

女騎士誤闖國道遭輾斃　夫還在加護病房

消防夫妻勒索麥當勞7060萬　兒跌斷手逼萬倍奉還

即／女騎士曝屍國1湖口段！盲駕撞護欄起身逃遭撞飛

鳳山少女爸：不想讓小孩也承受痛苦

丁寧弟弟被捕！暴力團首腦　不倒會二林分會長

即／調查局爆性騷醜聞！沙發壓學妹強吻摸胸

獨／富王鴨肉要重新開張了！小老闆喊告30網友

探視癌夫誤上國道被撞死　4未成年女悲辦後事

更多熱門

關鍵字：

國道大林

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邰智源硬起來開告！

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

曾國城捲雞排妹性騷案！同台女星怒揭他私下真實面

靠性感按摩竄紅　網紅患躁鬱症「預錄遺言」亡

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面