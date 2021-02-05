目睹媽翻車爆頭亡！19歲孝子加護病房搶命　陪就醫打算回程換他開

記者翁伊森／嘉義報導

國道中山高嘉義大林北上路段，4日1轎車自撞護欄1死3傷，53歲李姓女駕駛爆頭亡，她19歲的兒子顱內出血重傷送加護病房。據了解，李女因雙腳痠痛在嘉義老家休息，4日要開車前往彰化基督教醫院回診，讀大學的兒子擔心媽媽就醫後會短暫行動不便，特地請假1天還找2同學從嘉義陪媽媽一起出發，打算回程換手開車送媽媽回她台中租住處，不料卻目睹母親慘死，天人永隔。

▲中山高北上251.5公里處翻車1死3傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

車禍發生後，媽媽李女被夾在駕駛座受困，警消以破壞器具破壞車體後救出緊急送醫，昨天下午3時20分，因腦部重創，宣告不治。同車另3人則送大林慈濟醫院，19歲兒子重傷，他2位同學傷勢較輕。

據了解，李女老家在嘉義，平時於台中某醫院擔任清潔工作，住在台中，兒子則在台南念大學，放假原本在火鍋店打工。李女因雙腳痠痛暫至老家休養，計畫4日獨自開車前往彰基回診，孝順的他擔心媽媽一個人開車北上就醫無人陪伴、就醫後也可能短暫行動不便，因此邀另外2位同學一同到嘉義，與媽媽同車出發。

兒子打算就診後換他開車，先載媽媽去吃個飯再送回她台中租住處，之後3人再自行搭車回校。不料才剛開車從嘉義出發，就發生車禍。據了解，媽媽當場就失去呼吸心跳，兒子頭部出血、胸腔、脊椎都受傷，重傷轉送加護病房，2名同學傷勢輕已出院，爸爸當時在工作，經公司通知才知道出意外。