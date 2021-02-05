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時速250km！沙烏地打造「世界最快雲霄飛車」　垂直俯衝160m峽谷

▲▼世界最快雲霄飛車「獵鷹航班」。（圖／翻攝自sixflags官網）

▲沙烏地阿拉伯的「六奇奇地亞」主題樂園將打造世界最快的雲霄飛車。（圖／翻攝自sixflags官網）

實習記者閔文昱／綜合報導

沙烏地阿拉伯正興建中的第一個主題公園，將有一系列破紀錄的遊樂設施，包括世界最快的雲霄飛車，其時速超過250公里，將超越目前速度最快、阿拉伯聯合大公國主題樂園「法拉利世界」（Ferrari World）的雲霄飛車Formula Rossa。

▲▼世界最快雲霄飛車「獵鷹航班」。（圖／翻攝自sixflags官網）

▲「獵鷹航班」還將成為世界最高的獨立式雲霄飛車，特點是呈拋物線狀的軌道。（圖／翻攝自sixflags官網）

根據《CNN》報導，目前在沙國首都利雅德（Riyadh）郊外建造的主題樂園「六奇奇地亞」（Six Flags Qiddiya），預計將於2023年完工，遊樂園的的開發商「奇地亞投資公司」（Qiddiya Investment Company）日前也公布了遊樂園的設計圖，並表示有多項遊樂設施會「創造世界紀錄」，其中名為「獵鷹航班」（Falcon's Flight）的雲霄飛車，最快速度超過每小時250公里，將成為世界最快雲霄飛車。

▲▼世界最快雲霄飛車「獵鷹航班」。（圖／翻攝自sixflags官網）

▲「獵鷹航班」最快速度將超過每小時250公里。（圖／翻攝自sixflags官網）

據了解，「獵鷹航班」也會成為遊樂園的主打設施，每次可搭乘20名乘客，3分鐘完成全長4公里的體驗，可從幾乎垂直的軌道高處俯衝直下160公尺深的峽谷，最快速度超過每小時250公里，使乘客可以在過程中感受「空中失重」的快感。

業者表示，「獵鷹航班」的靈感來自於沙烏地阿拉伯代表性的猛禽，它將成為世界上最長、最高和最快的雲霄飛車，另外，自由落體Sirocco Tower也將打破更多的記錄，成為世界上最高的垂直降落塔。值得一提的是，目前世界上最快的雲霄飛車是位於阿拉伯聯合大公國主題樂園「法拉利世界」的雲霄飛車Formula Rossa，最快速度可達到時速240公里。

▲▼世界最快雲霄飛車「獵鷹航班」。（圖／翻攝自sixflags官網）

▲「獵鷹航班」由一家位於列支敦斯登的公司Intamin所設計。（圖／翻攝自sixflags官網）

六奇奇地亞主題樂園占地約32公頃，6個區域內共有28個遊樂設施和景點，包括避暑勝地、刺激之城、探索泉、蒸汽小鎮、暮光之城花園、財富谷和盛大的博覽會，主打適合所有年齡層的遊客。

公司執行長麥可（Michael Reininger）也表示，希望來自世界各地的民眾都可以體驗到遊樂園所帶來的刺激和興奮，未來公司也將開發賽車運動和野生動物園等設施，期盼能使沙烏地擺脫對石油收入的依賴，改善國民的生活。

▼獵鷹航班介紹影片。

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