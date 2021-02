她打疫苗「手臂腫成棒球」痛爆！　醫曝僅1款疫苗有出現

▲許多民眾在施打新冠疫苗後會出現皮疹副作用。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

全球多國已開始施打新冠疫苗,不過目前仍有少許副作用傳出。就有民眾在接種莫德納疫苗過後,手臂皮膚開始發癢腫脹,出現大片蕁麻疹,而這種罕見的副作用也被稱為「COVID手臂」。專家表示,這是正常的副作用,不必過度擔心或恐慌。

根據《每日郵報》報導,有不少民眾在接種過疫苗後,施打疫苗的手臂上,會出現嚴重皮膚過敏症狀。加州護理師布朗(Amelia Brown)表示,她在施打莫德納(Moderna)疫苗一周後,注射疫苗的手臂出現一塊紅斑,紅腫搔癢的狀況類似蕁麻疹,還能摸到腫塊。

A red rash being called “COVID arm” is a harmless but annoying response in some people who get the Moderna vaccine. Aside from sometimes being itchy, it doesn't appear to be dangerous, doctors say. https://t.co/pPdnlB5wc1