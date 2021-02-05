她打疫苗「手臂腫成棒球」痛爆！　醫曝僅1款疫苗有出現

▲許多民眾在施打新冠疫苗後會出現皮疹副作用。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

全球多國已開始施打新冠疫苗，不過目前仍有少許副作用傳出。就有民眾在接種莫德納疫苗過後，手臂皮膚開始發癢腫脹，出現大片蕁麻疹，而這種罕見的副作用也被稱為「COVID手臂」。專家表示，這是正常的副作用，不必過度擔心或恐慌。

根據《每日郵報》報導，有不少民眾在接種過疫苗後，施打疫苗的手臂上，會出現嚴重皮膚過敏症狀。加州護理師布朗（Amelia Brown）表示，她在施打莫德納（Moderna）疫苗一周後，注射疫苗的手臂出現一塊紅斑，紅腫搔癢的狀況類似蕁麻疹，還能摸到腫塊。

A red rash being called “COVID arm” is a harmless but annoying response in some people who get the Moderna vaccine. Aside from sometimes being itchy, it doesn't appear to be dangerous, doctors say. https://t.co/pPdnlB5wc1 — USA TODAY Health (@USATODAYhealth) January 28, 2021

布朗說，她原本不以為意，但在短短一夜後，紅腫的程度開始惡化，「它的大小在一夜之間從一美元變成一顆棒球，它很腫很燙，而且會痛，就連我穿上大衣後，都因為衣服的壓迫感到疼痛。」布朗指出，她最後冰敷了兩三天後才開始消退，「這讓我猶豫是否要去打第二劑疫苗。」

美國麻州醫院皮膚科主任費里曼（Esther Freeman）表示，這種副作用在專業術語中稱為「延遲皮膚過敏」，通常在注射過後幾天會出現，破傷風和水痘疫苗也會出現類似反應，但較為罕見，「紅腫可能幾天都好不了，但事實上沒有必要恐慌，也沒有理由不去注射第二劑。」

據了解，目前只有接種莫德納疫苗的民眾出現這種副作用，但這也符合莫德納在臨床試驗報告中的陳述。費里曼指出，人們不必因此選擇性施打疫苗，若是副作用狀況嚴重可以服用抗組織胺或是就醫解決，「不希望人們僅僅因為這種延遲反應而不接種第二劑疫苗。」

►陸製新冠疫苗強攻！蓋亞那「台灣辦公室」生變...可能原因曝光

►質疑中國疫苗「缺乏試驗數據」 馬克宏警告：可能加劇病毒變異！

►各州陸續確認！美多例新冠死亡跟英國變種毒株有關

聽Podcast掌握國際局勢

地表最迷人玫瑰香！Chloe香水特價1675元