自由之家：多國系統性跨國打壓異己　尤其「中國」最嚴重

▲「自由之家」報告指出,中國共產黨為壓迫和控制海外華人與少數民族,採取手段無所不包。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者江今葉華盛頓4日專電

非政府組織「自由之家」今天發布報告指出,全球數十個國家政府有系統地對流亡者與海外僑民恐嚇與暴力相向,對全球民主威脅日益擴大。其中又以中國最為嚴重。

這份名為「看不見卻搆得著」(Out of Sight, Not Out of Reach)的報告發現,自2014年起,至少有608起直接、實際的跨國鎮壓事件,包括暗殺、綁架、毆打、拘留與非法驅逐出境。估計有350萬人受到直接攻擊或其他手法的威脅與脅迫。

報告指出,中國威權政權正進行最為複雜、全面與全球性的跨國鎮壓運動,至少有214起直接人身攻擊來自中國,遠超過其他國家。盧安達、沙烏地阿拉伯、伊朗、俄羅斯與土耳其也不遑多讓。

報告指出,中國共產黨為壓迫和控制海外華人與少數民族,採取手段無所不包,從直接攻擊、行動控制到網路威脅與遠程威脅都有,中共的壓迫行動廣度與規模在全球首屈一指。

報告認為,這還只是冰山一角,這些行動影響每個有人居住的大洲,至少36個國家的數百萬中國人和來自中國的少數民族。

報告指出,中共的打壓群眾包括整個民族與宗教團體,諸如維吾爾族、藏族和法輪功成員,過去一年還有在海外的內蒙古與香港人。中國的公開跨國打壓活動被放入更廣泛的影響力框架,包括文化協會、僑民團體等,某些情況下還包括有組織犯罪網絡。

報告強調,中國透過複雜的駭客與網路釣魚攻擊,作為跨國打壓工具。最新途徑是透過微信平台監視和控制海外華人之間的對話。中國也透過地緣政治力量對尼泊爾、泰國、埃及、肯亞等國施加影響力。

此外,報告也點出,中國主張控制海外非華裔公民,包括批評中共影響力和侵犯人權的華裔、台灣人或其他外國人。中國試圖對外國人的和平倡議活動進行恐嚇與控制,是「不祥的趨勢」。

