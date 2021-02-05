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南韓法官遭國會彈劾！成憲政史上首例...曾干預朴槿惠世越號訴訟

▲▼南韓國會以179張贊成票通過法官林成根的彈劾案。（圖／達志影像）

▲南韓國會以179張贊成票通過法官林成根的彈劾案。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓發生憲政史以來，首次有法官遭到國會票決彈劾！南韓國會昨（4）日於本會議發起不記名投票，以179票贊成、102票反對，通過釜山高等法院部長法官林成根（임성근）的彈劾案，該案將送交憲法裁判所（憲法法庭）審核。林成根被指控濫權干涉多起非自己經手的訴訟案，形成司法壟斷，包括日媒產經新聞記者加藤達也遭控誹謗朴槿惠一案。

根據韓媒《韓聯社》報導，該起彈劾案主要由共同民主黨國會議員李誕熙（이탄희）提案，而該黨150名議員與開放民主黨、正義黨等進步派傾向政黨共161名國會議員則陸續參與，為憲政史上首次法官遭到國會提案彈劾成功的案例。

▲▼南韓國會議員朴柱民、李誕熙向憲法裁判所提交法官林成根的彈劾案。（圖／達志影像）

▲南韓國會議員朴柱民、李誕熙向憲法裁判所提交法官林成根的彈劾案。（圖／達志影像）

林成根則在被彈劾後，首度對外公開與大法院長金命洙（김명수）的對話錄音檔，指控金命洙受到執政黨擺佈，為促使國會推動彈劾成功，竟反對自己提出辭意、拒絕簽下辭呈。據悉，金命洙曾於先前否認拒簽辭呈與彈劾案的關聯性，隨著錄音檔曝光，證實其對外公然說謊，南韓司法體系信賴度受到嚴重挑戰。

對於法官林成根遭到國會成功彈劾、以及錄音檔曝光一事，大法院長金命洙4日對此表達強烈遺憾，並向全民致歉。

▲▼南韓大法院長金命洙回答記者提問。（圖／達志影像）

▲南韓大法院長金命洙回答記者提問。（圖／達志影像）

回顧2014年4月「世越號船難」發生後，時任總統朴槿惠事發當天的行程與政府的應對態度受到質疑，當時日媒《產經新聞》首爾支社長加藤達也於該年8月引述韓媒朝鮮日報的報導，發表「客輪沉沒當日朴槿惠總統去向不明，究竟與誰見面」一文，遭南韓檢方指控誹謗並起訴。

根據韓媒《NewsFreezone》報導，林成根試圖刻意對外隱瞞朴槿惠在世越號沈船當天的「關鍵7小時」具體行蹤，為了控制國內媒體對執政當局的輿論走向，向審理加藤達也訴訟案的部長法官李東根（이동근）指示判決書的方向，要求其承認加藤達也的誹謗已構成對朴槿惠的名譽毀損。

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