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負責納瓦尼中毒治療！俄資深醫師突身亡　死因惹疑「可能被謀殺」

▲▼俄羅斯反對黨領袖納瓦尼（Alexei Navalny）（圖／路透）

▲ 納瓦尼轉赴德國治療後好不容易好轉，但回國後隨即被捕。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）2020年8月遭人毒害，曾在西伯利亞地區鄂木斯克緊急醫院（Omsk emergency hospital）治療2天。該院日前發布一名資深醫師驟逝的消息，而他正是當時為納瓦尼治療的醫師，無預警傳出死訊，令外界懷疑死因可能不單純。

美國CNN報導，鄂木斯克緊急醫院發布聲明指出，「我們很遺憾地宣布，第一急救醫院麻醉科副主任醫師、鄂木斯克國立醫學大學助理、醫學博士馬什米申（Sergey Maximishin）突然去世」，享年55歲，但未提及死因。

根據英國《每日郵報》，馬什米申就在納瓦尼當初接受治療的加護病房去世，目前沒有消息指向他感染新冠肺炎。最初的報告指出，他的血壓突然升高，死於心臟病發作。一週內還曾見過馬什米申的同事莫洛佐娃（Maria Morozova）表示，他的死訊「非常出乎意料」。

鄂木斯克省衛生部發言人納扎羅娃（Galina Nazarova）表示，馬什米申的死「沒有特殊原因」，稱其病因與家人有關，「他今年失去了父母，在他工作的加護病房裡去世。」

媒體Lifeshot則報導，馬什米申3日被緊急送醫，「當他剛從家中被送往醫院，血壓超過250。他們設法降低血壓，但醫師的心臟無法承受。」

去年8月19日自西伯利亞飛往莫斯科的飛機上，納瓦尼接觸到軍用級神經毒劑「諾維喬克」（Novichok），因此在鄂木斯克緊急降落，送往加護病房。馬什米申是該院最資深的醫師之一，在納瓦尼住院的2天期間主導治療，並未舉行任何記者會。院方與俄羅斯當局皆強烈否認納瓦尼是遭神經毒劑攻擊，直到納瓦尼轉送德國治療，當地醫師才發現諾維喬克。

納瓦尼幕僚長沃爾科夫（Leonid Volkov）證實，「馬什米申是治療納瓦尼的部門負責人，主導他的治療，尤其是藥物引發的昏迷狀況。他比任何人都了解納瓦尼的狀況，所以我不能排除他被謀殺的可能。但俄羅斯醫療體系非常糟糕，這個年齡層的醫師驟逝並不罕見。我懷疑相關單位不會對他的死亡進行任何調查。」

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