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質疑中國疫苗「缺乏試驗數據」　馬克宏警告：可能加劇病毒變異！

▲▼法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 馬克宏質疑中國疫苗效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎席捲全球，各國紛紛加緊腳步研發疫苗，中國疫苗則已在土耳其、印尼、巴西等國被批准使用。但法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4日針對中國疫苗缺乏公開資訊的問題發出警告，稱若疫苗無效，甚至可能加劇病毒變異。

馬克宏4日接受美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）採訪時坦承，中國對外捐贈疫苗的早期「外交成功」可能被視為「對身為（西方）領導人的我們來說有些丟臉」。

但他也警告，不論是北京科興生物（Sinovac）還是中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗，效果都是未知數，因為試驗相關資訊「完全沒有被發出」。

馬克宏指出，「這代表從中期到長期看來，我們幾乎可以肯定，若這種疫苗並不適當，將促進新的變種病毒出現，絕對不會解決這些國家的疫情。」

就在馬克宏上述發言前一天，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也向俄羅斯與中國呼籲，若他們希望自國研發的疫苗能通過歐盟批准，就應「出示所有數據」。

另一方面，馬克宏也質疑英國牛津大學與阿斯利康製藥公司（AstraZeneca Plc）研發的疫苗效力。歐盟已經批准阿斯利康疫苗使用，並認定其適用於所有年齡層的成人。但馬克宏1月29日表示懷疑，稱其似乎對65以上者無效。

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