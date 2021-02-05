美饒舌歌手炫「6.7億巨鑽植入前額」　網驚：幻視4ni？

▲美國饒舌歌手Lil Uzi Vert興奮展示前額植入的巨鑽。（圖／翻攝自fb、ig／liluzivert，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國饒舌歌手Lil Uzi Vert表示，自己把價值2400萬美元（約6.7億台幣）的粉紅巨鑽植入前額，並在社群軟體公布他現在的正面影片，引起網友熱議，不少人調侃他的造型宛如漫威（Marvel）電影中的英雄角色幻視（Vision），也擔心他最後會和幻視一樣落得寶石被搶的下場，不過Lil Uzi Vert老神在在直言「早就幫鑽石買好保險了」。

綜合外媒報導，26歲的Lil Uzi Vert周三在IG分享一則錄音室影片，畫面中的他得意展示前額約11克拉的粉色巨鑽，還不斷用手撥弄，掀起社群話題。他表示，這顆鑽石是2017年花費2400萬美元向珠寶商艾連特（Elliot Eliantte）購入，因要價不菲，必須分期付款，目前已還了數百萬美元。

Lil Uzi Vert的超狂舉動讓不少網友聯想到是漫威電影中，同樣前額有太陽寶石（Solar Jewel）的英雄幻視（Vision），因為幻視在電影《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中被壞蛋薩諾斯（Thanos）所殺，連寶石也被取下奪走，讓網友也紛紛關心他未來會不會有同樣下場，還有網友問為何非要植入前額，而不是把鑽石做成戒指配戴。

@LILUZIVERT when he pop out with that diamond in his headpic.twitter.com/xE11XqWEjm — 90sMade (@__TayCaldwell) January 31, 2021

雖然Lil Uzi Vert並未透露是以何種手術植入鑽石，不過他表示，早就幫鑽石買好保險，畢竟這顆巨鑽的價值超過他其他財產總和，「如果我把鑽石弄丟了，你們一定會取笑我。」

電影新聞網站movieweb.com則指出，想將鑽石植入前額有2種方法，一種是傷口較大、穩固力較佳的滲透皮膚式植入（transdermal implant），另一種則是傷口較小，但植入物有掉落風險的穿洞式植入（microdermal implant）。