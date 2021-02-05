　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

少年遭鯊魚「直撲拉扯」…拖入水20公尺險死！驚悚畫面曝光

▲▼男遭鯊魚零距離攻擊。（圖／翻攝自IG／jahmon_wilson）

▲少年捕魚遭鯊魚搶食。（圖／翻攝自IG／jahmon_wilson）

記者張方瑀／編譯

紐西蘭一名少年日前到海邊捕魚，結果當他用魚槍刺中一條青魽魚（kingfish）準備返回岸邊時，鯊魚突然衝出來一口咬住青魽魚，少年就連人帶槍被拖入20公尺深的海裡，所幸他及時切斷魚線才保住一命。

根據《每日郵報》報導，紐西蘭18歲少年威爾遜（Jahmon Wilson）日前到尼爾森地區（Nelson）捕魚時，用魚槍刺中一條青魽魚，正當他準備拉魚上岸時，附近居民立刻警告他，有條短尾真鯊（Bronze whaler）正往他的方向衝過來。

▲▼少年遭鯊魚攻擊。（圖／翻攝自IG／jahmon_wilson）

▲少年捕魚遭鯊魚搶食。（圖／翻攝自IG／jahmon_wilson）

威爾遜說，當時海面水花四濺，他以為是青魽魚的神經反應掙扎，「然後我感覺到鯊魚撞在我身上，青魽魚立刻從我手中被咬走，水面全變成白色，我當時還抓著在魚身上的魚槍，所以鯊魚拖著我往水裡大概游了20碼（約20公尺），直到我把魚線切斷才掙脫。」

當時有一名水下攝影師跟威爾遜在一起，所以鯊魚攻擊的瞬間也全被記錄下來，攝影師形容，當時他已經做好最壞打算，心裡只想著要快點去找止血帶。威爾遜表示，他能存活下來真的很幸運，因為鯊魚「精準地」咬中青魽魚而不是他的手臂。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
護理師從部桃返家　老公狂打電動「還怨很久沒行房」
邰智源手疑「誤觸雞排妹胸部」！　錄影畫面被翻出
韓性感Youtuber輕生亡　穿白衣預錄遺言淚崩
錄影被通知「曾國城捲性騷案」　同台女星怒揭他私下真實面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

轟彈劾案違憲！川普拒出席作證　律師：這是民主黨的「宣傳噱頭」

陸製新冠疫苗強攻！蓋亞那「台灣辦公室」生變...可能原因曝光

質疑中國疫苗「缺乏試驗數據」　馬克宏警告：可能加劇病毒變異！

自由之家：多國系統性跨國打壓異己　尤其「中國」最嚴重

少年遭鯊魚「直撲拉扯」…拖入水20公尺險死！驚悚畫面曝光

頭皮發麻！數百隻「獵人蛛」為躲雨　瘋湧居民房間塞角落

1歲女嬰深夜爬起　媽出聲被下秒動作驚呆！監視器畫面曝

賺翻了！窮漁民撿海螺發現「罕見橘色珍珠」　富商開價955萬

美股道瓊續漲332點　標普500與那指創新高

媽媽懷疑偷新內褲！16歲女兒被逼到上吊　最後卻在手提箱找到

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

轟彈劾案違憲！川普拒出席作證　律師：這是民主黨的「宣傳噱頭」

陸製新冠疫苗強攻！蓋亞那「台灣辦公室」生變...可能原因曝光

質疑中國疫苗「缺乏試驗數據」　馬克宏警告：可能加劇病毒變異！

自由之家：多國系統性跨國打壓異己　尤其「中國」最嚴重

少年遭鯊魚「直撲拉扯」…拖入水20公尺險死！驚悚畫面曝光

頭皮發麻！數百隻「獵人蛛」為躲雨　瘋湧居民房間塞角落

1歲女嬰深夜爬起　媽出聲被下秒動作驚呆！監視器畫面曝

賺翻了！窮漁民撿海螺發現「罕見橘色珍珠」　富商開價955萬

美股道瓊續漲332點　標普500與那指創新高

媽媽懷疑偷新內褲！16歲女兒被逼到上吊　最後卻在手提箱找到

Kiwebaby拒絕變性：這是正常的，我無須被世界改變自己的身體

高雄夢時代春節加碼抽「黃金牛」　初二會員回娘家回饋超越20%

「咬耳戰2.0」真要來了？　泰森洽談2億英鎊吸金大戰

法官柯盛益辱罵律師「頭殼壞掉」遭免職轉任司法事務官

女大生遭擄殺「挖眼掏肚」亡！家屬認屍後痛哭攔住爸媽：別看了

美「一個中國」表態　央視：給台獨勢力又一記響亮耳光

油花均勻、口感迷人！嘉義浮誇系牛肋麵　內用還能狂嗑免費豆花

台南「小葡萄一號」龍鋒企業　展現台日5G合作成果

他打拚42年罹癌生命倒數…孝女「捐肝救父」不後悔！術後喜迎牛寶

籃網3巨頭狂吸票！KD力壓詹皇　K湯報銷仍擠進西區後場前10

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

1歲女嬰深夜爬起　媽出聲被下秒動作驚呆

撿海螺發現罕見珍珠　爽賺955萬

空拍機偷拍男女壞壞　下場悲劇了

女模分享「重量級」辣照：30GG！

媽懷疑新內褲被偷！16歲女兒被逼到上吊

全球首例「換臉+雙手移植」手術成功

鐵達尼號至今無人打撈...科學家：碰不得

百隻「獵人蛛」瘋湧居民房間

美股續漲　標普500與那指創新高

這裡曾引爆456核彈　30年後全村人變畸形

19歲男豪砸30萬！買進GameStop「賠到只剩1000元」

緬甸政變　白宮考慮對個人與實體針對性制裁

拜登發表首份外交演說　點名中、俄為主要競爭者

更多熱門

相關新聞

被4公尺巨鱷咬住　男徒手挖眼球脫困

被4公尺巨鱷咬住　男徒手挖眼球脫困

澳洲昆士蘭州男子阿迪迪(Isaac Adidi)日前與女友游泳時遇到鱷魚，鱷魚從身後緊緊咬住，想要把他拖到水中深處，急著脫身時突然想到YouTube上看過的教學影片，便有樣學樣用手去挖鱷魚眼球，果然成功讓鱷魚鬆口順利回到岸上。

黑金剛網美挺胸登機！巨乳嗨彈遭空姐攔截

黑金剛網美挺胸登機！巨乳嗨彈遭空姐攔截

澳洲伯斯野火毀30屋　居民急撤

澳洲伯斯野火毀30屋　居民急撤

澳小學「隕石墜操場」真相超烏龍

澳小學「隕石墜操場」真相超烏龍

爸被鯊魚咬死　兒意外留下最後合照

爸被鯊魚咬死　兒意外留下最後合照

關鍵字：

鯊魚紐西蘭紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

李政宰、鄭雨盛讓我看見了「誠意」

男大生陪看病翻車　目睹母爆頭慘死

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面