頭皮發麻！數百隻「獵人蛛」為躲雨　瘋湧居民房間塞角落

▲密密麻麻的蜘蛛令人頭皮發麻 。(圖/翻攝自推特)

記者蔡儀潔/綜合報導

密密麻麻的蜘蛛是不少人的噩夢,然而澳洲雪梨的一名居民,日前在家中發現數百隻獵人蛛聚集在天花板和墻壁上,畫面相當驚悚。

綜合外電報導,澳洲一名網友日前在推特PO文,稱雪梨的好友剛走進女兒的房間,發現了「這個東西」 。畫面可見,密密麻麻的獵人蛛聚集在天花板和墻壁。

女孩在影片中說,「大概有50、60隻」,然而當她將相機轉向另一個角落,可以看到蹲在墻壁和天花板上的蜘蛛至少多出2倍,粗估累計有約200隻。這位勇敢的女孩竟然直呼「牠們很可愛!」。

據悉,巨蟹蛛科的獵人蛛在澳洲分佈廣泛,昆蟲數量定期增加,牠們開始入侵人們的住所。上周這種情況劇增,雪梨的居民經常提到這些不速之客。

Live Science網站寫道,蛛形動物學家用當地的天氣條件解釋了所發生的事情。多日的炎熱後出現了下雨和潮濕天氣,蜘蛛被迫在人們的房屋中尋找藏身處。專家強調,溫暖和潮濕的空氣是蜘蛛產卵非常理想的條件,因為如不是這樣的空氣它們的蜘蛛幼蟲將缺水。

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7