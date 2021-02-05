媽媽懷疑偷新內褲！16歲女兒被逼到上吊　最後卻在手提箱找到

Agness Katenga: 16-yr-old girl commits suicide after mother beats her up for stealing her panties#Ghana #AtinkaNews #SouthAfrica https://t.co/1ezQRu1veS — AtinkaNews. Net (@AtinkaNews) February 2, 2021

▲高一少女在家門口上吊身亡。（圖／翻攝自推特／@AtinkaNews）



記者崔子柔／綜合報導

非洲尚比亞姆維尼倫加（Mwinilunga）一位母親露西（Lucy Kayombo）懷疑女兒愛格妮思（Agness Katenga）偷了自己新買的3條內褲，2人發生爭吵後，女兒憤而出門，當晚竟發現她在家門口的芒果樹上吊身亡。

根據《Afrikmag》報導，16歲少女愛格妮思的遺體上月30日被發現在家門口的芒果樹上，已排除他殺可能。

警方指出，愛格妮思目前就讀高一，前晚和母親大吵一架，因為母親質疑她把新買的3條內褲偷走，還出手打人，讓她氣得跑出家門。

最後露西發現，她買完內褲就塞到某個手提箱裡，結果自己沒找到，才會懷疑女兒偷了，但現在發現也已經來不及。