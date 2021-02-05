國軍斗煥坪「水痘群聚感染」！弟兄曝：長官說不能講　國防部回應了

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國軍斗煥坪「水痘群聚感染」！弟兄驚爆：長官說不能講　國防部回應了

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲國軍斗煥坪營區發生水痘群聚感染。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣頭份市國軍斗煥坪營區發生「水痘群聚感染」，1月底至今已經有7名陸軍官兵陸續受到感染。國防部後備指揮部2月4日晚間表示，針對有媒體報導，營區限制士兵不能外傳疫情，內容與事實不符，所有感染者均已離營治療，相關接觸者也正在接受隔離，水痘疫情已經獲得控制。

苗栗縣衛生局證實，國軍斗煥坪營區1月底發生水痘群聚感染，1月14日先有士兵身體不適送醫診治，不過當時沒有確診為感染水痘，直到1月29日又有第2例士兵送醫，治療並確定是感染水痘後，醫院就立刻通報給本局，本局則立刻派人前往營區進行消毒等相關防疫工作。

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▲1名泰國籍女子入境台灣後，未依規定居家檢疫14日，苗栗縣衛生局對她重罰30萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣衛生局證實總共有7人感染送醫。（圖／資料照片）

衛生局指出，後續2天陸續有數名官兵送醫，直到1月31日確定有7人感染，就未再有新的感染病例，所有感染者在醫院治療後，已經全數出院並放假在家休養、尚未回到營區，斗煥坪官兵經過疫調後，已經匡列約100多名接觸者，正在接受為期3周的隔離觀察。

根據《中央社》報導，國防部後備指揮部表示，確診水痘官兵均放假在家自我健康管理，受到匡列的接觸者也正在接受隔離管制、營區也已經加強消毒，截至4日晚間無新增病例，另針對有媒體報導，斗煥坪營區發生水痘群聚感染，長官要求下屬不能外傳，內容與事實不符。

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