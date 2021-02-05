30GG！女模分享「重量級」辣照　粉絲問：你的Bra呢？

▲▼伊凡諾娃為了挑逗粉絲，捲起了上衣，卻用雙手掩蓋豐美的「重點」。 （圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

這真的是GG。不過這裡並非指Game Over的意思，而是指女性的「罩杯」。

一名《花花公子》女模最近在社群媒體上跟她的110萬粉絲分享讓人大開眼「戒」的艷照。 對喜歡在社群平台上獵「艷」(照)的男士們來說，伊凡諾娃(Iryna Ivanova)並不是一個陌生的名字。她經常向大家展露她的30GG「海咪咪」，讓她的上百萬粉絲一直都很High。如今， 她又來了。

這次，當她在公共場合拍照時，特別穿了一件白色T恤、一頂草帽、以及一條牛仔褲。為了挑逗粉絲，伊凡諾娃捲起了上衣，卻用雙手掩蓋豐美的「重點」。她的眼睛看著遠方、一邊喘著氣，一邊似乎盯著某件神秘的東西。

她調皮的在照片下加了一個標題：「想猜猜我看到了什麼嗎？」 伊凡諾娃分享照片時，還同時介紹她僅供會員訂閱的Celeb.TV帳戶。

自從照片在周三(3日)PO出來後，迄今已被轉發超過數百次，獲得超過4200個讚。 一名粉絲看到後留言說：「我是你的胸奴。」另一名粉絲明知故問的說：「你的胸罩到哪裡去了？」第三個最乾脆，直接說：「拜託拿開你的手吧！」

如果你常在社群媒體上關注伊姐，當然知道她並非是一個「乖乖牌」女孩。之前她曾暗示某次拍比基尼辣照時，想找個伴陪陪，還要粉絲私訊她。 又有一次，當她穿著透明的緊身衣拍照時，發生了嚴重的「透光」事件，讓粉絲大飽眼福。當然，這是故意的啦！