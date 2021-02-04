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北韓獲COVAX分配近200萬劑疫苗　金正恩下令：蓋冷凍保存設施！

▲▼金正恩6日繼續主持勞動黨第8次全代會。（圖／路透社）

▲ 金正恩先前主持勞動黨第8次全代會。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）於3日公布第一批新冠疫苗配送名單，將在今年中旬前提供190個參與國3%人口的疫苗。北韓據報將獲取約200萬劑，領導人金正恩已經下令，建造專門存放疫苗的設施。

根據世界衛生組織（WHO）說法，北韓被歸類為低收入國家，將透過COVAX預先市場承諾（AMC）機制，免費或以極低的費用取得疫苗。預計提供北韓的疫苗由英國牛津大學與阿斯利康製藥公司（AstraZeneca Plc）研發，每人需注射二劑。以北韓可取得的疫苗數量推算，共有99.6萬人可以接種。

南韓《朝鮮日報》4日報導，金正恩先前便下令，在今年第一季內透過國際援助確保取得疫苗。消息人士透露，金正恩也要求相關單位建造存放疫苗的冷凍設施。由此可看出，北韓雖自2020年起便表示拒絕外界抗疫援助，但在病毒檢測及疫苗方面，仍持續與國際機構維持交流。

另一方面，北韓除將出現類似新冠症狀的患者隔離外，也將戰時備用物資中的緊急用藥投入抗疫工作。消息人士提到，當局加重對違反防疫守則者的罰則，「違規者會被槍斃或被押往政治犯收容所。」

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