狼人女孩為結婚剃毛！　網見「驚人對比」獻祝福：新郎賺到了

▲「狼人女孩」蘇帕為愛剃毛，網友也紛紛獻上祝福。（圖／翻攝自蘇帕Facebook，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

泰國女孩蘇帕（Supatra Sasuphan）患有先天性遺傳多毛症，臉上長滿體毛，因此她從小到大都被周遭的人取笑為「狼人女孩」、「猴子臉」，好在蘇帕天性樂觀豁達，沒有在這些陰霾中身陷太久，如今她遇上真命天子，準備共度一生，為了讓心上人見到自己「真正的長相」，蘇帕還特地在婚禮前夕將臉上毛髮都剃掉。

綜合外媒報導，蘇帕出生後就罹患先天性遺傳多毛症，這種疾病是因染色體異常導致，全世界僅有50多例被記載，此外也有嚴重呼吸道問題，因此她出生後3個月都在保溫箱內度過，又住院10個月才解決呼吸困難的問題。

Supatra ‘Natty’ Sasuphan The “World’s Hairiest Girl” has shaved her face and found love for the first time 由 HYGO Videos 發佈於 2018年2月15日 星期四

雖然蘇帕父母不掩對她的疼愛，但這驚人的外貌並非大部分人能接受，鄰居甚至直問「是不是遭報應才會生出這種小孩」，周遭同學也都以「狼人女孩」、「猴子臉」等難聽綽號取笑，一度讓蘇帕心情低落，但她仍以樂觀積極的態度看待罕病帶來的磨難，「我只是毛髮比別人多，和其他人沒什麼不一樣，我爸媽也把我當一般小孩撫養，從來沒有因為我長得不像普通小孩而感到羞恥。」

蘇帕熱愛跳舞、參與各種活動，還被金氏世界紀錄評比為世界上體毛最多的人，樂觀豁達的性格也讓她逐漸交到不少朋友，更遇上不在意她臉上毛髮的一生摯愛，並計畫共步結婚禮堂。

為了讓心上人能在重要的結婚日裡看到自己真實的模樣，蘇帕努力將整張臉的毛髮剃除，露出清秀陽光的臉孔。她表示希望未來能成為一名公務員，幫助回饋社會，「如果能選擇怎麼出生，沒人會想像我這樣，但我會盡量不要消極思考，而是把弱點變成力量，換個角度來想，我在世上與眾不同。」網友也紛紛祝福表示，「新郎真的賺到了」、「妳真的很美」、「不管嫁去哪，祝妳幸福快樂」。