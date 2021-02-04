全球現4000個變種病毒　美疾管局：「B.1.1.7」毒株致死率更高

▲自新冠疫情爆發以來，全球感染新冠者突破1億人，累計226萬9817人過世。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國疫苗大臣札哈維（Nadhim Zahawi）表示，全球目前約有4000種新冠變異病毒株，但多間知名藥廠輝瑞、阿斯特捷利康等疫苗製造商，如今都已開始致力改良現有的疫苗。但美國專家坦言，翻開數據，英國變種病毒B.1.1.7確實比原始病毒更加致命。

綜合路透、CNN報導，現今被辨識出來的新冠變異病毒株達數千種，包括傳播速度更快的英國、南非、巴西等3大變種病毒。《英國醫學期刊》指出，儘管病毒在複製過程中發生變異，但只有其中極少數演變發展會產生關鍵重要影響。

札哈維提到，全世界目前約有4000種變異病毒，但疫苗不太可能對源自肯特郡的英國變種病毒B.1.1.7或其他變異毒株無效，所有疫苗製造商都在研究改良疫苗，確保疫苗能應對任何一種變異毒株，包括美國藥廠輝瑞和英國藥廠阿斯特捷利康等。

只不過，就算新冠疫苗接連在全球各地開打，部分國家疫情仍不見緩解，而美國衛生部門正針對變異病毒進行研究，並確認現階段的防疫措施是否同樣有效。

美國疾管局主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）3日坦言，某些變異病毒的傳播力較高，且有越來越多的統計數據顯示，「B.1.1.7變種實際上可能會導致死亡率上升」，但疫苗將如何應對變異病毒，現階段仍沒有定論。

瓦倫斯基進一步補充，在有關單位檢測出越來越多人感染多款變異毒株的同時，也發現這群感染者通常不戴口罩或保持社交距離，「我們現正釐清公共衛生措施、戴口罩、保持距離是否會對變種病毒同樣有效。」

依據約翰霍普金斯大學疫情統計，美國3日通報的新增感染個案為11萬9235例、新增死亡數為3796人，累計2655萬4794人染疫、45萬681人病逝。自新冠疫情爆發以來，全球感染新冠者突破1億人，累計226萬9817人過世。

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