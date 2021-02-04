她養「3雞8鴨」陪療傷！睡醒全被偷光　只剩滿地羽毛超崩潰

▲英國威爾斯一名婦女飼養雞鴨，療癒心理創傷，但心愛的寵物卻一夕之間全被偷走。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國威爾斯發生一起盜竊案件。婦人卡洛琳（Caroline Smallcombe）長期承受心理疾病折磨，透過飼養家禽自我療癒。但是，她某天一覺醒來，卻發現庭院遭人闖入，不僅郵筒被破壞，3隻雞、8隻鴨也全被偷走，只剩下滿地羽毛，如今為此傷心欲絕。

綜合《每日星報》、《南威爾斯阿古斯報》報導，本案發生在1月29日晚間至30日凌晨。卡洛琳飼養這一批家禽大約1年多，有了雞鴨們的陪伴，才能夠保持積極樂觀，度過煎熬時刻，尤其在疫情封鎖期間，更加需要心愛的寵物們。但是，她如今卻在一夕之間失去心靈支柱，不知所措且非常悲傷。

The house's mailbox was also smashed during the break-in 由 South Wales Argus 發佈於 2021年2月3日 星期三

一名鄰居自稱在附近的河邊看見其中一隻被竊的鴨子。卡洛琳表示，那是最沒有價值的一隻，小偷或許也知道這一點，所以才會在河邊隨意放生，「牠不會飛，所以牠現在幾乎可以說是肯定死了。」她痛苦地說，「我此生一直都在飼養鳥類，但從來沒有偷過任何一隻。」

格溫特郡（Gwent）警方發言人證實30日接獲此案通報。據悉，該地區過去幾周也發生數十隻狗狗遭竊、損失高達4萬英鎊（大約新台幣152萬左右）的案例，幸好寵物們最後都被找到，歸還飼主。其中80隻在卡麥森郡（Carmarthenshire）一處空地被發現，另外6隻在斯旺西（Swansea）附近尋獲。

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