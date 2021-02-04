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森喜朗道歉了！撤回性別歧視發言　但不辭「東奧組委會長」

▲▼東奧籌主席森喜朗。（圖／CFP）

▲東奧組委會長森喜朗出面道歉，但強調沒有考慮辭去此職務。（圖／CFP）

文／中央社東京4日綜合外電報導

日本東京奧運暨帕運組織委員會（JOC）會長森喜朗因涉及性別歧視的發言惹議，他今天下午為此出面公開道歉，表示撤回這些發言。他也說，沒有考慮要辭去組委會會長的職務。

森喜朗昨天在評論日本奧會要將女性理事比例提高到40%的目標時說，「女性多的理事會，將會很花時間」；他並說，增加女性人數時，必須限制發言時間，否則一直說不完很令人困擾。

《日本放送協會》（NHK）、《朝日新聞》等媒體報導，森喜朗的發言招致國內外批評聲浪，森喜朗今天下午召開記者會表示，他昨天的發言違反奧運與帕運精神，是不適當的表現，他深切反省，撤回這些發言，對此道歉。

至於外界關切他是否要引咎請辭組委會會長一職，森喜朗表示，他沒有考慮請辭，擔任會長7年以來，一直盡心盡力做事。如果外界認為他是「老害」、「大型垃圾」，那麼把他掃掉也可以。

另外，日本搞笑藝人、綜藝節目「男女糾察隊」主持人田村淳點名說，因為森喜朗的言論，決定退出聖火傳遞。田村不滿的言論，包括森喜朗曾說「不論疫情是什麼狀況，東京奧運都要舉辦」，以及為了避免人潮聚集，「讓藝人拿著聖火在田裡跑就好」等。

對此森喜朗回應，當時在說希望避免因為受歡迎的藝人而聚集人潮，他只是舉例可以如何避免，什麼都沒有的地方就是農田，只是這樣而已。

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