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影／救火遭「冷氣機爆頭」重擊！消防員慘被打趴在地　靠1物保命

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約上週一處住宅發生火警，多名消防員到場搶救，但一名男性消防員行經建物旁時，遭到冷氣機設備墜落重擊頭部，發出巨大聲響，當場倒地不起失去意識，一旁同事趕緊將他緊急送醫，儘管傷勢嚴重，但所幸沒有生命危險。

綜合CBS New York等外媒報導，事發於1月25日上午，當時上百名消防員出動救火，大火燒毀2棟房子，5名消防員因救火受到輕傷。只不過，令人捏把冷汗的意外突然發生。

影片顯示，該名男性消防員身穿全套裝備、頭戴安全帽，手上也拿著東西，一步步朝著消防車的方向走去，豈料冷氣機突然墜落，正中他的頭部，讓他當場倒地不起，失去意識。

▲▼ 美國紐約消防員被冷氣機擊中。（圖／翻攝自推特）

▲報導指出，冷氣機設備的重量不一，範圍自40磅至120磅（18公斤至54公斤）都有。（圖／翻攝自推特）

幸運的是，該名消防員並沒有生命危險，經過治療後，如今已順利出院。分析指出，應該是他頭上的安全帽吸收部分衝擊力道，保住他的性命。

畫面曝光後，許多網友紛紛留言表示，「這根本是電影絕命終結站的情節」、「那頂安全帽救了他一命」、「他沒有癱瘓很幸運了」。

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