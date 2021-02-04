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社會 社會焦點 保障人權

吸移工血！彰化人力仲介公司放100%高利貸　狠撈7千萬千人受害

記者李忠憲／台中報導

檢警4日宣布偵破一處鎖定外籍勞工放高利貸集團，黃姓男子身為彰化某人力仲介公司，利用外籍移工急需用錢，缺乏合法借錢管道，放100%年利率高利貸牟利，受害人數達千人，放貸金額達7億多元，不法獲利近7千萬。警詢後依重利罪嫌將黃等13人送辦，並將持續追查。

▲▼刑事局中打彰化破獲一放高利貸集團。（圖／民眾提供）

▲刑事局中打彰化破獲一放高利貸集團，依重利罪將犯嫌送辦。（圖／民眾提供）

警方日前獲報，彰化有間外勞人力仲介公司，利用外籍勞工在台工作，薪水固定，鎖定有金錢急迫需求者，涉嫌放高利貸給他們，初步調查有泰國、印尼、越南及菲律賓籍勞工多人受害。

警方了解後發現，外籍勞工在台工作人數眾多，工作所得薪水固定，如有急迫金錢上需求，只能向非法放貸公司借款，該公司規模龐大，結構縝密，初步計算放貸金額達上千萬元。遂立案報請彰化地檢署指揮，並刑事局中部打擊犯罪中心、彰化縣刑大、北市信義分局及移民署中區事務大隊台中市專勤隊組成專案小組共同偵辦。

▲▼刑事局中打彰化破獲一放高利貸集團。（圖／民眾提供）

▲▼警方現場查扣現金及相關帳冊。（圖／民眾提供）

▲▼刑事局中打彰化破獲一放高利貸集團。（圖／民眾提供）

專案小組經長期蒐證，見時機成熟，今年 1月 18日持搜索票分赴彰化縣彰化市、福興鄉等 7處所執行拘提搜索。共查獲黃姓首腦等13人，查扣現金1265萬餘元、電腦13台 、手機及平板電腦、存摺40本、點鈔機1及相關重利帳冊1批。

檢警調查，黃嫌利用家人名義成立 5家掛名公司，利用引進外籍勞工來台之便，對急迫、輕率、無經驗之外籍勞工施以重利放貸，且於放款簽署文件中，仗勢外籍被害人不諳中文且急需用錢情況，簽署不實之國外債權轉讓書，藉以躲避國內重利罪刑罰。初步清查發現重利受害人共上千人，已放貸新臺幣 7 億 8千多萬元，自2014年追溯迄今，回收不法利息高達近 7000萬元，放款利率都超過 100%年利率。全案依涉嫌刑法重利罪罪嫌先行解送彰化地檢署偵辦。

警方提醒，外勞人力仲介業者利用仲介外籍勞工來台工作之便，及外籍勞工迫於經濟壓力無法有合法借款管道的機會，對借款人超收利息以收重利，危害外籍勞工權益。如真有臨時借貸需要，不便向銀行申請貸款時，亦要審慎小心選擇借款之金融機構，並且仔細確認利息計算方式，以及是否超過自身償還能力，以免陷入錢坑無底洞。若民眾發現有國人或外勞借貸金錢超過法定放貸利率時，務必向警方糾舉不法，期以維持社會金融秩序。

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