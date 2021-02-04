美房地產商控鴻海違約　稱威州為設廠投入數億美元

▲辛茲房地產開發公司聲稱鴻海違反合約。（示意圖／路透）

文／中央社威斯康辛州密爾瓦基3日綜合外電報導

美國一家房地產開發公司提起訴訟，聲稱全球電子代工巨頭鴻海科技集團違反威斯康辛州合約條件，當地政府已耗資數以億計美元籌備設廠。

「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel）今天報導，辛茲房地產開發公司（Hintz Real Estate Development Co.）聲稱鴻海違反合約，沒有在距離伊利諾州邊界不遠的威州東南部興建10.5代液晶面板製造廠。

這份昨天在拉辛郡巡迴法院提出的訴訟指出，鴻海在當地徵聘的製造與興建員工「沒有達到合約明定程度」，對拉辛郡（Racine County）與當地村莊的資本投資也「未符合合約談妥的規模」。

訴狀提到，拉辛郡與蒙特普萊森村（Village of Mount Pleasant）已投入2億美元收購土地、1億8500萬美元開發水管與汙水管道以及1200萬開發道路，以為設廠工程做好準備。

這起訴訟是由喀里多尼亞村（Caledonia）居民辛茲（Daniel Hintz）和辛茲房地產開發公司提起，代表拉辛郡與蒙特普萊森村提告，但也將拉辛郡和蒙特普萊森村連同鴻海列為被告。

威斯康辛公共電台（Wisconsin Public Radio）報導，辛茲家族在鴻海設廠地點旁邊的喀里多尼亞村擁有約430英畝的土地。他2017年受訪時說，他希望鴻海的成功能大幅提高他的房地產價格。

鴻海發表聲明表示，不會對訴訟發表評論。鴻海說：「鴻海持續根據地方發展協議履行財務義務，自豪是蒙特普萊森村與拉辛郡的最大納稅者。」

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／路透社）

拉辛郡與蒙特普萊森村發表聯合聲明說，無法對這起訴訟發表評論，「因為這涉及尚待審理的法律事務，我們能說的是鴻海科技集團持續根據地方發展協議所有履行財務義務，且已是蒙特普萊森村與拉辛郡的最大納稅者。」

聲明又說：「鴻海在我們社區的發展，已讓蒙特普萊森村與拉辛郡獲得很大益處，包括鴻海已在此投資的超過7億5000萬美元。我們仍有信心，地方官員在執行開發協議上所提供的強力保護，能為蒙特普萊森村與拉辛郡的納稅人提供完全保障。」

2017年，時任威州州長華克（Scott Walker）提供30多億美元的租稅減免後，威斯康辛州取得鴻海第一個美國工廠計畫，但鴻海的設廠規模之後縮水。

原本的計畫是要鴻海興建10.5代液晶面板廠，能生產大型螢幕，但計畫之後降級為6代液晶面板廠，專門生產供智慧型手機、平板電腦與電視使用的較小螢幕。

根據原本的協議，如果鴻海達到特定徵聘與資本投資門檻，威州同意提供最高28.5億美元的租稅減免。威州尚未因此給予賦稅抵免，但地方政府已挹注數以百萬計美元在更新基礎設施上。

鴻海與威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corp.）一直在協商新合約，鴻海願意同意以較少的賦稅抵免「換取彈性」。

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