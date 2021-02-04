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不滿森喜朗　《男女糾察隊》田村淳宣布：退出東奧聖火傳遞

文／中央社東京4日綜合外電報導

日本搞笑藝人、綜藝節目「男女糾察隊」主持人田村淳說，他認為因為疫情，東京奧運應再延期；對於東奧組委會會長森喜朗說無論如何都要辦，他「無法理解」，決定退出聖火傳遞。

東京奧運原訂去年7月登場，但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，延到今年夏天，聖火傳遞也順延到今年3月25日開跑。

日本放送協會（NHK）報導，田村淳原本受邀擔任愛知縣犬山市的聖火傳遞跑者，但田村昨天在自己的Youtube頻道發表影片，表示已透過正式管道，表達退出聖火傳遞。

田村的影片名為「因為森會長的發言，我辭去聖火傳遞跑者」。

他在影片中表示，他退出聖火傳遞是因為看到新聞報導中森喜朗的發言，森喜朗說「不論疫情是什麼狀況，東京奧運都要舉辦」，他對於這項發言「無法理解」。

田村表示，還有因為藝人傳遞聖火會導致圍觀人潮聚集，森喜朗說「讓藝人拿著聖火在田裡跑就好」。他不清楚森喜朗是不是在開玩笑，但對農家很失禮，且若不希望人潮聚集，藝人應該退出比較好。

對於東奧是否應該如期舉辦，田村說，雖然他希望東奧能夠舉辦，但他是「延期派」，現在最重要的是讓疫情盡快平息。

報導指出，犬山市市長山田拓郎受訪時表示，田村方面已有跟犬山市聯絡，他尊重田村的決定。（譯者：顧荃／核稿：盧映孜）

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