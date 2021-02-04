曾引爆456顆核彈！這裡百萬人遭輻射　30年後全村人變畸形

▲核子武器威力強大，其中殘留的核輻射污染當地數10年，使當地居民的健康受到嚴重的危害。（圖／翻攝自YouTube／Stories）

實習記者閔文昱／綜合報導

位於哈薩克東北部的「塞米巴拉金斯克基地」（Semipalatinsk），曾是蘇聯最主要的核武試驗場地，這裡曾經引爆過456顆核彈，有超過100萬人受到輻射影響，雖然已經廢棄多年，但40多年過去，仍造成附近居民好幾代的小孩出現畸形、癌症，甚至自殺率是一般地區的4倍。

根據英國《太陽報》報導，「塞米巴拉金斯克基地」曾為蘇聯統治時期的第一號核試驗基地之一，從1949年到1989年的40年間，這裡共進行了500多次核試驗，引爆了456枚的核子武器。統計顯示，在核試這段期間，約有9萬公頃的土地和數百萬人遭到輻射汙染，在強烈的放射性落下灰，居住在附近的居民全都面臨了嚴重的健康問題。目前在當地仍有上萬人居住，而且輻射污染的影響至今仍持續著，幾乎造成全村人變成畸型。

▲龐大的輻射量造成大量嬰孩畸形。（圖／翻攝自百度百科）

到1989年，蘇聯發覺核子試爆帶來的傷害遠超乎想像，才將塞米巴拉金斯克基地關閉，但由於經歷了40年的核子試驗，因此附近周遭早已受到嚴重的輻射汙染，大量的放射性物質殘留在土染及空中，除了對當地居民的健康造成危害外，也可能被不肖分子取出製造二次的「髒彈」。

國際廢除核武運動（nternational Campaign to Abolish Nuclear Weapons , ICAN）成員札克爾（Alicia Sanders-Zakre）就指出，當時的試驗除了造成許多人死亡，也導致大量出現疾病問題，而且這種影響至今仍持續著，這裡的人幾乎世世代代都遭受病痛折磨。

▲附近受到輻射嚴重汙染，許多嬰兒一出生就天生畸形。（圖／翻攝自百度百科）

由於當年民眾對於核試驗和核輻射所知的相關訊息並不多，因此並不知道它會帶來多嚴重的危害，甚至在試爆期間還會有居民因為出於好奇而離開房子觀看，使的不少人因此受到核輻射的汙染，罹患各種怪病，甚至嬰兒一出生就天生畸形。

當地居民德米特里•維塞羅夫（Dmitriy Vesselov）就表示，即使核試驗場已關閉了30年，但家中還是有不少人因輻射汙染而造成突變，腫瘤相關的疾病也高出平均值許多。

國際廢除核武器運動（ICAN）成員艾麗西亞（Alicia Sanders-Zakre）表示，有些人已經死於當年核試爆所產生的輻射，但嚴重的是這些殘留的核輻射仍然會持續汙染好幾代的居民，不僅會造成致命的疾病還會使許多新生兒一出生就受到慢性病或殘疾的影響。

▲輻射汙染將持續摧殘當地好幾代的居民。（圖／翻攝自百度百科）

目前塞米巴拉金斯克地區罹患血癌、乳癌、肺癌、食道癌、胃癌和甲狀腺癌的死亡率是哈薩克其他地區的好幾倍，自殘的比例同樣也高出許多，甚至有研究指出，附近周圍40英里（約64公里）內的自殺率高出全國平均水平的4倍以上。然而至今為止，俄羅斯當局仍未公開當初進行核試爆的內容與研究。

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