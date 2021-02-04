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輝瑞疫苗「單劑效果遭疑」　英研究打臉：21天後保護力高達9成！

▲▼丁世均表示，輝瑞部分新冠疫苗可望2月時運抵南韓。（圖／路透社）

▲ 輝瑞新冠疫苗。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情之下，疫苗效果成為全球焦點。先前有說法指出，美國輝瑞公司（Pfizer Inc）與德國生物新技術公司（BioNTech）研發的疫苗若僅施打一劑，無法為人體提供足夠的保護。但最新研究顯示，輝瑞疫苗第一劑可使人們在接種第21天後免受感染，保護力約達90%。

以色列疫苗施打進度領先全球，但防疫工作負責人阿什（Nachman Ash）1月表示，單劑輝瑞疫苗「不如我們想像中有效」，也低於輝瑞公司先前預期的52%保護力。然而，英國政府資助的東安格利亞大學（UEA）最新研究結果與此不符。

《衛報》3日報導，UEA杭特教授（Paul Hunter）及布雷納德博士（Julii Brainard）表示，他們對以色列大規模疫苗接種計畫進行分析後發現，間隔21天施打第二劑之前，第一劑即具有高度保護作用。他們也警告，注射第一劑後8天內，感染風險增加1倍，但也可能是因人們在接種後便掉以輕心。

以色列當局規定，二劑疫苗間須相隔21天。英國針對現已引進的輝瑞及阿斯利康疫苗，則要求二劑間隔12週，以使免疫人口最大化。

杭特說明，近來一則評論根據以色列的經驗，針對50萬名已接種輝瑞疫苗者研究指出，單劑疫苗無法提供充分保護，「但我們發現他們在處理數據時的一些漏洞，包括他們沒有試圖估計施打疫苗後第18天起的效力。若將二劑間隔拉長至12週，就能更清楚單劑疫苗的效果。」

UEA研究指出，以色列民眾接種疫苗的最初14天內，疫苗有效性仍幾乎為零，但在第14天時，免疫力逐漸提高，並在第21天達到約90%後不再升高，皆發生在注射第二劑以前。杭特提道，「雖然需要21天，但這代表單劑疫苗具有高度保護作用。」

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