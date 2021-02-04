日奧會將增女理事　森喜朗脫口「女人多浪費時間」！她爆氣嗆聲

▲東京奧運暨帕運組織委員會會長森喜朗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京4日綜合外電報導

東京奧運暨帕運組織委員會會長森喜朗，昨天在評論日本奧會（JOC）要將女性理事比例提高到40%的目標時說，「女性多的理事會，將會浪費時間」，發言涉及性別歧視惹議。

日本放送協會（NHK）、共同社等日媒報導，日本奧林匹克委員會昨天下午召開線上臨時全體委員會（評議員會），共51人出席，會中報告6月將進行幹部改選，目標為女性理事的比例要達到40%以上。

森喜朗在會中評論日本奧會要增加女性理事的目標時說，雖然文科省一直要求增加女性理事，「但是女性多的理事會，將會浪費時間」。

森喜朗還舉例說，日本橄欖球協會增加女性理事，開理事會多了一倍時間，「女性就是競爭意識強，有人舉手發言，就會認為自己也應該要發言，結果所有人都發言」。森喜朗曾擔任日本橄欖球協會會長與名譽會長。

森喜朗說，增加女性人數時，必須限制發言時間，否則一直說不完很令人困擾。

▲東京奧運。（圖／路透）



NHK報導指出，日本奧會評議員會議平常開放媒體採訪，這次因疫情實施緊急事態宣言，改為會後將會議影片提供給媒體，影片中完全沒有出席者發言反駁森喜朗。

對於森喜朗的爭議發言，全日本柔道聯盟評議員、1992年巴塞隆納奧運女子柔道52公斤級銀牌選手溝口紀子在網路發文反駁。

溝口表示，會議時間太長並非女性理事人數的問題，而是要看主持會議者的能力。

溝口並指出，過去柔道聯盟的高層都是以男性為主的「沒問題先生」（Yes man），只依據封閉的內規行事，比起遵守法律，更重視組織的慣例與人際關係，造成選拔選手不公與濫用公費等管理問題。

她說，為了避免再次發生這些問題，體育界的運動團體實踐治理守則，JOC設定要讓女性理事達到4成的目標，是為了讓會議確實發揮功能。森喜朗身為東奧組委會的領導人，應設法消除性別偏見、實踐奧運哲學（Olympism）才對。