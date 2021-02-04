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男搶救墜谷愛妻…竟成「懸崖底雙屍」！5歲童全程目睹　瞬間成孤兒

▲▼懸崖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲義大利一對夫妻帶著孩子外出踏青，卻雙雙墜崖身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

義大利倫巴底（Lombardy）發生一起悲劇事件。40歲的法布里奇歐（Fabrizio Martino Marchi）帶著妻女和2名友人，前往梵爾．卡莫尼卡（Val Camonica）谷地踏青。他看見老婆意外摔倒，立刻衝上前去搶救，夫妻倆卻雙雙墜下數百公尺深的懸崖，當場死亡。他們年僅5歲的女兒目睹父母發生意外，瞬間成為孤兒。

綜合外媒報導，本案發生於1月31日。一行人踏青返程時，來到距離登山口大約10分鐘路程處，卻發現山路因雪崩受阻。35歲的妻子瓦萊利雅（Valeria Coletta）想要繞路通過，卻不慎滑倒；法布里奇歐見狀，趕緊伸手試圖拉回老婆，2人雙雙墜下懸崖。

▲▼義大利一對夫妻雙雙墜崖死亡。（圖／翻攝gofundme）

▲瓦萊利雅、法布里奇歐時常帶著女兒前往谷地踏青，未料本次發生憾事。（圖／翻攝gofundme）

同行友人帶著孩子返回安全處，立刻通報相關單位。附近城鎮布雷西亞（Brescia）緊急派出搜救團隊，警消與志工都出動協尋，最後由直升機上的救難人員發現夫妻遺體。

據悉，2名死者時常帶著女兒前往該谷地遊玩，案發當天只是一如往常，來到熟悉的地方散心，未料發生悲劇。祖父母目前已經出面安置小女孩，其他親友也協助在網路上發起募資活動，資助孩子未來的生活費。相關單位仍在調查當中，但目前已經排除謀殺的可能性。

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