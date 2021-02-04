全球首起！英國啟動「混搭疫苗」實驗　效果有望更強更持久

▲ 美國輝瑞公司與德國生物新技術公司研發的新冠疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

各國新冠疫苗研發進度備受關注，英國於當地時間4日啟動全球第一場混搭疫苗實驗，以評估將輝瑞及阿斯利康疫苗混合為二劑施打的安全性，以及其是否能加強免疫，對抗變種病毒。

目前已在英國推出的新冠疫苗包括美國輝瑞公司（Pfizer Inc）與德國生物新技術公司（BioNTech）研發的疫苗，以及英國牛津大學與阿斯利康製藥公司（AstraZeneca Plc）研發的疫苗，共二種，皆需接種二劑，相隔12週。

英國國家免疫計畫評估聯盟（NISEC）4日展開這項名為Com-Cov的研究，將初步測試二款疫苗8種不同組合，以及二劑間隔28天及12週的反應。主導實驗的牛津大學疫苗專家斯內普（Matthew Snape）透露，下半年可提供初步結果。

NISEC希望招募820名50歲以上的重症高危險群擔任受測者，規模較單一疫苗臨床實驗小得多。他們將觀察部分病患先注射阿斯利康疫苗第一劑，再施打輝瑞疫苗第二劑的免疫反應，以及任何可能的副作用；其餘病患則是先接種輝瑞第一劑，再注射阿斯利康第二劑。

專家認為，混搭疫苗將刺激免疫系統不同部分，達成更有效且持久的免疫，也將有助緩解因供不應求導致施打進度緩慢的問題。擔任研究負責人的英國副首席醫療官范-譚姆（Jonathan Van-Tam）說明，若有數據支撐這項更有彈性的接種計畫，確實有其益處，「甚至可能透過混合疫苗增強免疫，使抗體更高，持續更久。」

截至目前，英國監管機構僅批准為患者注射二劑同款疫苗，這項新研究也不會影響任何已列入接種名單者。

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