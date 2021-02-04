緬甸民眾舉《飢餓遊戲》三指禮抗議　70間醫院大規模罷工

▲三指禮象徵「自由、平等、博愛」。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

緬甸70間醫院和30城鎮醫護部門在3日串聯罷工，在藍色防護服上戴著紅絲帶，並效仿電影《飢餓遊戲》中的「三指禮」，象徵反抗極權統治的精神，聲援被捕的翁山蘇姬，「軍人說，政府現在開始由他們管了，由他們來統治緬甸。但我們拒絕在他們的獨裁統治下工作。」

三指禮於2014年首度出現在曼谷街頭，為泰國示威者抗議政府的舉動之一，隨後在2020泰國反政府示威、香港民主運動都有使用，是反政府的標誌性手勢。

緬甸的示威活動不斷升級當中，不僅醫療人員大規模罷工，由軍方營運的電信公司Mytel也有大批員工辭職抗議，一些與軍方有關的公司所生產的商品都被抵制，包括熱門的緬甸啤酒與紅寶石牌香菸。

▲緬甸民間聲援被捕的翁山蘇姬，在遊行中舉起電影《飢餓遊戲》中的三指禮。（圖／路透）



儘管仰光目前已恢復道路交通、通訊，但民眾的怒火仍未熄滅。根據緬甸傳統，敲擊的鼓聲能抵禦邪靈，仰光民眾自2日開始也沿用這項習俗，晚上一起在陽台上大聲敲打鍋碗瓢盆製造噪音，街上的車輛也按喇叭「共鳴」，透過委婉的方式抗議軍方政變。

The people of Yangon making their displeasure with the coup heard pic.twitter.com/v3rrhoa78E — Andrew Nachemson (@ANachemson) February 2, 2021

大部分的抗議活動都透過Facebook串聯，包括醫護罷工行動。仰光3日早上便有人在街上發放歌詞，一同唱出緬甸「革命國歌」《世界不滅》，而全國各政客、藝人也加入聲援行動，舉起三指禮來號召民眾對抗軍方。

▲ 緬甸實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。（圖／路透）



但不停擴大的示威也帶來隱憂，士兵已經開始在街上巡邏，將準備逮捕抗議人士。32歲的外科醫師助理林恩（Lynn Nu）指出，「我們想表達自己的感受，但與此同時，應該盡量不要在街頭示威。我認為這才是這場運動最安全的選擇。」

緬甸軍方曾統治長達半個世紀，直到2010年才著手民主過渡。而在那段期間裡，民眾沒有言論自由與集會的權利，軍警鎮壓的陰影也深深烙印在他們心中。林恩表示，「我們不想給他們（軍方）任何藉口，以局勢不穩為理由，來進一步鎮壓我們。我們恐懼，因為軍方有槍而我們沒有，但我們將盡力而為。」