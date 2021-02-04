大腦植晶片治老年癡呆！　「斜槓仔」馬斯克：估今年展開人體試驗

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）是全球最成功、富有的斜槓仔之一，除了經營特斯拉、太空探索科技公司（SpaceX）之外，2016年還共同創辦了神經科學新創公司「Neuralink」。日前他在推特表示今年稍後，可望能夠開始進行「晶片植入人腦」的人體試驗，目的是治療阿茲海默症、癡呆等神經疾病。

綜合外電報導，馬斯克於舊金山灣區共同創立的「Neuralink」，專門研究將「腦機介面」（brain-computer interface）植入人腦當中，進而協助治療阿茲海默症、失智症等神經系統疾病，而該公司的長期目標是讓人腦與人工智慧（AI）達到相互依賴的關係。

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）跨足電動車、太空探索等領域。（圖／達志影像／美聯社）

「Neuralink」過去幾年一直利用動物測試腦機介面，去年還曾展示一隻被植入腦機介面的豬，並實時展示豬隻體內發出的腦機介面訊號。馬斯克先前也估計，該公司能在2020年的第二季展開腦機介面人體試驗，但最終預期沒有實現。

本月1日一名網友在推特上詢問馬斯克，他是否能夠參加腦機介面的人體試驗，「我20年前出了一場車禍，從那時起肩膀以下就全都癱瘓了，只要Neuralink想要進行臨床試驗，我隨時都有空。」

馬斯克很快也回覆該名網友，「Neuralink正超級努力的在確保植入晶片的安全性，也和美國食品藥物管理局（FDA）密切合作中。如果進展順利的話，我們今年稍後或許就可以進行人體試驗了。」

回覆網友的前一天，馬斯克在新興的社群APP「Clubhouse」上接受訪問時表示，Neuralink已經發展到在猴子的腦部植入無線晶片，還讓猴子能夠靠著自己的大腦意志玩起電動遊戲。他說植入晶片的位置細微到人幾乎無法看到。