　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大腦植晶片治老年癡呆！　「斜槓仔」馬斯克：估今年展開人體試驗

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）是全球最成功、富有的斜槓仔之一，除了經營特斯拉、太空探索科技公司（SpaceX）之外，2016年還共同創辦了神經科學新創公司「Neuralink」。日前他在推特表示今年稍後，可望能夠開始進行「晶片植入人腦」的人體試驗，目的是治療阿茲海默症、癡呆等神經疾病。

綜合外電報導，馬斯克於舊金山灣區共同創立的「Neuralink」，專門研究將「腦機介面」（brain-computer interface）植入人腦當中，進而協助治療阿茲海默症、失智症等神經系統疾病，而該公司的長期目標是讓人腦與人工智慧（AI）達到相互依賴的關係。

▲▼特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）跨足電動車、太空探索等領域。（圖／達志影像／美聯社）

「Neuralink」過去幾年一直利用動物測試腦機介面，去年還曾展示一隻被植入腦機介面的豬，並實時展示豬隻體內發出的腦機介面訊號。馬斯克先前也估計，該公司能在2020年的第二季展開腦機介面人體試驗，但最終預期沒有實現。

本月1日一名網友在推特上詢問馬斯克，他是否能夠參加腦機介面的人體試驗，「我20年前出了一場車禍，從那時起肩膀以下就全都癱瘓了，只要Neuralink想要進行臨床試驗，我隨時都有空。」

馬斯克很快也回覆該名網友，「Neuralink正超級努力的在確保植入晶片的安全性，也和美國食品藥物管理局（FDA）密切合作中。如果進展順利的話，我們今年稍後或許就可以進行人體試驗了。」

回覆網友的前一天，馬斯克在新興的社群APP「Clubhouse」上接受訪問時表示，Neuralink已經發展到在猴子的腦部植入無線晶片，還讓猴子能夠靠著自己的大腦意志玩起電動遊戲。他說植入晶片的位置細微到人幾乎無法看到。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹回應性騷「桌上擺2個飛機杯」　真實原因曝光就寫在身後
19歲男大生砸30萬買進GameStop　賠到只剩1000元
鳳山女孩被霸凌原因曝光　5人淋飲料甩巴掌！皆跟她無冤無仇
快訊／外交突破！　外交部證實：在蓋亞那設立台灣辦公室
趙少康、韓國瑜強強聯手　高嘉瑜脫口「14字」笑翻全場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍藏極端主義份子　國防部坦承：現在還不知道該怎麼處理

28萬買「窮婦垃圾屋」被笑笨　他打掃後竟進帳1100萬：我賺翻啦！

世界經濟論壇年會二度延後　改8月在新加坡舉行

大腦植晶片治老年癡呆！　「斜槓仔」馬斯克：估今年展開人體試驗

情人節好忙！男大生一次訂5蛋糕「送不同女友」　店家貼心神回覆

19歲男大生砸30萬買進GameStop　賠到只剩1000元

紙箱裝「血肉人頭」從公寓拋出！56歲受害人身分曝

英國增1322人染疫病故　逾千萬人已接種首劑疫苗

拜登政府對台承諾底線　美國務院發言人：一中政策不變

英日外相、防長對話　聯合聲明：「嚴重關切」東海和南海情勢

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查：路面無落差、坑洞

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

美軍藏極端主義份子　國防部坦承：現在還不知道該怎麼處理

28萬買「窮婦垃圾屋」被笑笨　他打掃後竟進帳1100萬：我賺翻啦！

世界經濟論壇年會二度延後　改8月在新加坡舉行

大腦植晶片治老年癡呆！　「斜槓仔」馬斯克：估今年展開人體試驗

情人節好忙！男大生一次訂5蛋糕「送不同女友」　店家貼心神回覆

19歲男大生砸30萬買進GameStop　賠到只剩1000元

紙箱裝「血肉人頭」從公寓拋出！56歲受害人身分曝

英國增1322人染疫病故　逾千萬人已接種首劑疫苗

拜登政府對台承諾底線　美國務院發言人：一中政策不變

英日外相、防長對話　聯合聲明：「嚴重關切」東海和南海情勢

大陸新冠疫苗再+1！上市申請獲官方受理　最高效力達91.25%

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」！　雞排妹心碎曝孩童受害內幕

NBA最新核酸檢測482名球員0確診　成功控制疫情

快訊／鳳山女孩遭「掌摑霸凌」！教育局偕校方出面　0920開記者會

雞排妹回應性騷「桌上擺2個飛機杯」　真實原因曝光就寫在身後！

「低壓+鋒面」夾擊！小年夜起全台雨一波　但有1個好消息

美軍藏極端主義份子　國防部坦承：現在還不知道該怎麼處理

「雞排妹秀飛機杯怎教小孩？」　王婉諭千字力挺：不需被另眼看待

醫師男陪睡居檢女「一採出爐」　過夜有無親密行為？衛局回應了

28萬買「窮婦垃圾屋」被笑笨　他打掃後竟進帳1100萬：我賺翻啦！

豆腐工廠蒼蠅爬滿「流入市場」　業者喊冤：那是廢品遭前妻抹黑

國際熱門新聞

專家：台灣被列「立百病毒」染疫高風險區

19歲男豪砸30萬！買進GameStop「賠到只剩1000元」

捷克疫情破百萬　1/10人口確診

瑞士拒絕批准「阿斯利康」疫苗：數據不足

美國務院發言人：一中政策不變

研究：牛津疫苗只要1劑　保護力76％

波特蘭動亂還沒停　聯邦損失6430萬

2020全球民主指數出爐！台灣是東亞No.1

好忙！他訂5蛋糕分送不同女友

阿斯利康疫苗缺老人數據　歐盟限55歲以下施打

美兩黨議員提名香港民主運動　角逐諾貝爾和平獎

全球最富君主出爐　泰王穩坐榜首

美準駐聯大使被起底「發表親中演說」人事任命被擋

紙箱裝「血肉人頭」從公寓拋出！受害人身分曝

更多熱門

相關新聞

19歲男豪砸30萬！買進GameStop「賠到只剩1000元」

19歲男豪砸30萬！買進GameStop「賠到只剩1000元」

美國網路論壇Reddit的「Wallstreetbets」版發起的GameStop史詩級軋空秀，散戶團結群起大戰華爾街，衝高GameStop股價讓對沖基金損失慘重，一時間成為全球熱議焦點；然而熱潮褪去，2日GameStop股價暴跌60%，反過來血洗散戶，許多人也開始討論起究竟是認賠殺出，或是繼續持股；荷蘭一名19歲大學生便是其中一員，他損失近新台幣30萬元，如今身上只剩下不過1000元。

美國務院發言人：一中政策不變

美國務院發言人：一中政策不變

美準駐聯大使被起底「發表親中演說」人事任命被擋

美準駐聯大使被起底「發表親中演說」人事任命被擋

美國延長與俄國核子軍控協議　盼避免軍備競賽

美國延長與俄國核子軍控協議　盼避免軍備競賽

美國嘴巴挺台但力不足

美國嘴巴挺台但力不足

關鍵字：

美國北美要聞老年癡呆馬斯克Elon Musk

讀者迴響

熱門新聞

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

小樂吳思賢染毒首發聲

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

展榮展瑞YT影片也全清空！永久刪除1頻道

「平常就愛露，摸一下會怎樣」　阿圓傻眼：各種性別歧視

春雷恐響！過年2變天時間出爐　全台小年夜起防大雨

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面