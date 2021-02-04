紙箱裝「血肉人頭」從公寓拋出！56歲受害人身分曝

Le corps de la victime décapitée à Toulon a été autopsié https://t.co/RwN1zRdKJR pic.twitter.com/8JqIVBQtkY — Nice-Matin (@Nice_Matin) February 3, 2021

▲土倫街頭驚現人頭。（圖／翻攝自推特／@Nice_Matin）



記者崔子柔／綜合報導

法國南部地中海沿岸港口城市土倫（Toulon）當地時間1日有一名男子被斬首，血肉模糊的人頭被裝在紙箱裡，從某市區的公寓拋下，目前嫌犯已受警方逮捕，被害人的身分也曝光。

根據France Bleu報導，兇嫌為一名年約40歲的海軍士官，他當時雙手都是鮮血站在公寓的窗戶邊，立刻被警方逮捕上車，過程中都非常平靜，也沒有反抗行為，目前認定他有精神疾病，已送往醫院評估治療。

警方調查指出，受害人是一名56歲的男性，流浪在土倫市已經好幾年，常在當地的會堂附近睡覺，他有一名年約30歲的兒子，不過已經沒有聯絡。

Toulon, France, beheading suspect arrested pic.twitter.com/XnwlpbTd1U — Bob Roberts (@brbobroberts4) February 2, 2021

▲兇嫌被逮捕。（影／翻攝自推特／@brbobroberts4）



目前警方仍在調查兇嫌與受害人是否認識，據了解，2人在兇嫌的公寓裡度過晚上和早晨，有飲酒及吸食大麻，兇嫌過去也經常食用大麻，仍未知犯案動機。