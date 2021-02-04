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19歲男大生砸30萬買進GameStop　賠到只剩1000元

▲▼美國紐約GameStop。（圖／路透）

▲GameStop的散戶對戰華爾街故事，為2021帶來一個股市界的史詩級開場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國網路論壇Reddit的「Wallstreetbets」版發起的GameStop史詩級軋空秀，散戶團結群起大戰華爾街，衝高GameStop股價讓對沖基金損失慘重，一時間成為全球熱議焦點；然而熱潮褪去，2日GameStop股價暴跌60%，反過來血洗散戶，許多人也開始討論起究竟是認賠殺出，或是繼續持股；荷蘭一名19歲大學生便是其中一員，他損失近新台幣30萬元，如今身上只剩下不過1000元。

根據《華盛頓郵報》報導，遊戲零售商GameStop的股票在日前暴漲，在華爾街上演使詩級軋空秀，被視為數位時代的「大衛打敗巨人哥利亞」（David vs. Goliath）的故事，一群瘋狂雜牌軍在網路上聯合起來，從做空該公司股價的對沖基金巨人手中，贏走數十億美元的勝利。

GameStop股價在上周巔峰暴漲了80%，這股掏金熱吸引了許多追高的散戶紛紛進場押注股價會繼續一飛沖天；然而相隔不到一周，2日的股價便猛烈回跌60％，致使許多加碼買在高點的散戶，大筆金錢瞬間付諸流水。

荷蘭19歲的大學生烏斯特英克（Evan Oosterink）即是本案中的典型例子，他完全不了解GameStop這間公司，甚至稱其為「就是那種你可以在裡面買到所有你想要的遊戲的美國遊戲公司」。

▲▼賠到脫褲！19歲男豪砸30萬買進GameStop「只剩1000元」：絕不出場。（圖／翻攝自推特「@drewharwell」）

▲烏特克英克把馬斯克和GameStop當成神在拜。（圖／翻攝自推特「@drewharwell」）

不過烏斯特英克是Reddit論壇「Wallstreetbets」的忠實粉絲，當他看到論壇鼓譟「扳倒華爾街巨獸」的號召，便跟著入場響應。他說1月時甚至還加碼了8000歐元（約新台幣26萬8600元）的資金進到GameStop股票，而這些錢大部分都是父母多年來的積蓄和他的學生貸款，但隨著股票回跌，如今他的帳戶裡只剩下大約30歐元（約新台幣1000元）。

如果烏斯特英克上周就把股票賣掉，那他賺得的錢就會和美國人的年均收入一樣多，但股票下跌後他把網路銀行app的螢幕截圖PO上論壇，損失金額高達9000美元（約新台幣25萬1400元）。他說他損失慘重，但會繼續持有GameStop的股票，發文還附上了火箭和鑽石之手的表情符號 ─ 這是論壇上的行話，意思就是當持有的股票大跳水時，仍堅持不賣。

烏斯特英克在父母家用電話接受訪問時，把對「Wallstreetbets」的熱愛形容成就像一種信仰，在他房間裡頭掛著一張印出來的謎因圖，圖上是耶穌基督、聖母瑪利亞，和佔版最大的特斯拉創辦人兼執行長 ─ 馬斯克（Elon Musk），而GameStop的logo就像神聖光環一樣，壟罩在他們的頭上。

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