拜登政府對台承諾底線　美國務院發言人：一中政策不變

▲美國國務院發言人普萊斯重申美國一中政策。（圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天被問及美國是否仍支持「一中政策」，他回覆，美國的政策並未改變。

路透社報導，台灣面臨中國的軍事壓力，美國新總統拜登（Joe Biden）政府1月23日表達堅定支持台灣的立場，當時並未提及「一中政策」。

普萊斯今天在例行記者會上被問及美國是否還支持這項政策，他說：「是的…我方政策沒有改變。」

美國國務院上月23日曾以普萊斯的名義發布新聞稿表示，美方注意到中華人民共和國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦。美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。

美國國務院當時表示，將與朋友與友邦同在，以促進在印度太平洋地區共享的繁榮、安全與價值，包括加深與民主台灣的聯繫。

聲明也重申，美國將繼續支持和平解決海峽兩岸議題，以符合在台灣的人民的期望與最大利益。美國也將恪守美中三公報、台灣關係法與六項保證所概述的長期承諾。美方也將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

美國國務院當時還說，美國對台灣的承諾堅若磐石，為維護台灣海峽與區域和平與穩定做出貢獻。

另外，美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）3日亦發布聲明指出，過去40年來，美國的「一中政策」向來是以「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」及「對台六項保證」為準則。美國致力於深化與台灣的關係，台灣是領先世界的民主體制，也是關鍵的經濟及安全夥伴。美台貿易促進了美國的利益，也協助創造在美國的經濟機會。美方將持續強化與台灣的經濟關係。

孟雨荷還說，拜登總統致力於台灣的安全。他在擔任參議員期間，即對「台灣關係法」投下贊成票。美國將持續支持以符合台灣人民意願及最佳利益的方式，和平解決兩岸議題。美方呼籲北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓，並與台灣民選官員（democratically elected representatives）進行有意義對話。