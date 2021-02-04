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美準駐聯大使被起底「曾發表親中演說」　共和黨參議員擋人事任命

▲▼湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。（圖／美聯社）

▲美準駐聯大使湯瑪斯-格林菲爾德表示，後悔受邀出席孔子學院的演說。（圖／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院外交事務委員會原定3日進行美國駐聯合國大使的人事任命投票，不過總統拜登提名的準駐聯大使湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield），被起底過去曾經發表親中言論，雖然這名非裔外交官坦承「確實後悔發表那場演說」，仍然被共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）延後提案表決。突然的延後將可能造成湯瑪斯-格林菲爾德的最終人事任命投票，被迫延期至下周，甚至更遲才能確定。

綜合外電報導，克魯茲在外交事務委員會的表決議程上表示，湯瑪斯-格林菲爾德在2019年10針對中國政府資助的海外孔子學院的演說，並讚賞中國在非洲的「一帶一路」建設，能和美國一起為非洲帶來正面影響，卻始終不曾譴責或提及中國侵犯人權的情況。

▲▼ 美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨參議員克魯茲援引外交委員會規則，延後駐聯大使的人事任命投票。（圖／達志影像／美聯社）

湯瑪斯-格林菲爾德試著在外交事務委員會上為自己辯解，並回顧當時她所發表的言論，稱中國是「戰略性的對手」，同時她也坦承「我確實後悔發表那場演說」。然而克魯茲對這樣的說法並不滿足，仍然擔心她在面對北京政府時會硬不起來。

因此克魯茲引用外交委員會的規則，該規則允許任何一位委員會成員延後一項議程，不過這項投票議程只會延後一天。民主黨在外交委員會的發言人表示，黨內已經預見可能會有這樣的情況發生，因此已經事先安排「背對背」議程，即便克魯茲在3日延後了這項議程，4日的議程內也早已安排好湯瑪斯-格林菲爾德的任命投票。

隨著時間接近，參議院即將要針對前任總統川普的第二次彈劾案展開審議，克魯茲希望能在彈劾案展開以前，延遲湯瑪斯-格林菲爾德的投票時程，使得在彈劾案中參議院都無暇再回頭關注她的人事任命投票。總統彈劾案的內容細節之龐大，通常會使得參議院得全心關注在這該案上，而暫時無法推動其他議程。

參議院領袖們目前尚未就參議員們是否能在彈劾案期間審議其他議程，表達同意與否。

拜登對於湯瑪斯-格林菲爾德的任命投票遭到延後，尚未發表任何回覆。國務院發言人普萊斯（Ned Price）則表示，若國會一直沒有批准通過的駐聯大使產生的話，美國就難以在國際間追究中國侵犯人權的責任。

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