英日外相、防長對話　聯合聲明：「嚴重關切」東海和南海情勢

▲英日首長2+2視訊會議。（圖／路透）

文／中央社東京3日綜合外電報導

日本和英國的外交和國防首長今晚舉行2+2視訊會議後發表聯合聲明，就東海和南海情勢表達嚴重關切，反對任何試圖單方面改變現狀行動，顯然是針對中國的海上擴張行徑。

兩國外交和國防首長2+2視訊會議，與會的是日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣岸信夫，以及英國外交大臣拉布（Dominic Raab）和國防大臣華勒斯（Ben Wallace）。

聯合聲明說：「4位大臣重申維護南海航行自由和飛越自由至關重要，並敦促各方展現自我克制，避免從事可能升高緊張的活動。」

路透社報導，英國今天表示，它正深化與日本的防衛及安全合作，預期今年稍後將把「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦派赴印度太平洋地區。

英國國防大臣華勒斯與日本防衛大臣岸信夫舉行視訊會議後表示：「英國和日本已建立緊密防衛與安全夥伴關係，當英國航艦打擊群今年派赴印太地區時，那種夥伴關係將會提升至新高峰。」

華勒斯又說：「此皇家海軍一個世代以來的最重要部署，展現英國決心與我們在那個區域的夥伴合作，致力維護奠基在國際體制的各種規範，促進我們的共同安全與繁榮。」