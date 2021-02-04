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法國單日再增逾2.6萬例確診　逼近今年最高紀錄

▲▼法國醫護人員轉送新冠肺炎病患。（圖／路透）

▲法國醫護人員轉送新冠肺炎病患。（圖／路透）

文／中央社巴黎3日綜合外電報導

法國今天通報新增2萬6362起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，逼近1月27日創下的今年最高紀錄2萬6916例。

路透社報導，法國昨天通報新增2萬3337起病例。儘管過去幾週政府加強限制人民移動，病毒傳播速度並未放緩。自1月23日起，新增病例的7天移動平均都超過2萬例。

法國衛生部今天也通報新增357人在醫院病故，比昨天的404人低。目前法國累計病歿人數來到7萬7595人，累計病例數約325萬例。

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