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彰化「國中女校長」酒醉失態！躺紙板咆哮哭鬧　教育處要罰了

▲學生上下學,路隊,警察,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲彰化國中女校長喝醉失態，咆哮大哭大鬧遭老師拍照檢舉。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣一名國中女校長校慶當天在外與家長、地方士紳聚餐喝酒，不料回到學校後卻做出咆哮、大哭大鬧等失態行為，畫面被老師拍下並送到彰化縣教育處檢舉。對此，彰化縣教育處表示，確實有接獲影片及照片檢舉，女校長在醉後做出不妥行為也是事實，後續討論後會祭出考績處分。

據悉，遭檢舉的女校長是資深校長，經驗相當豐富且辦學認真，2020年12月學校舉辦校慶，家長會和地方士紳邀約她聚餐，她起初本來不打算赴約，但在眾人的盛情邀約下還是赴宴，席間更被灌了數杯高度數烈酒，導致不勝酒力的她完全喝醉。

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▲國中女校長酒後校園內失態教育處調查。（圖／ETtoday資料照）

▲針對女校長酒後失態，彰化縣教育處調查後會祭出考績處分。（圖／ETtoday資料照）

聚餐結束後，女校長乘車回到學校校門，不料剛下車就暈到無法站立，必須要有人在旁邊攙扶才能行，移動過程中做出咆哮、大哭大鬧等行為，有人拿紙板讓她躺她也照做，言行舉止相當失態，整個畫面被其他老師拍照錄影，送到彰化縣教育處檢舉，事件也在縣內各校傳開。

彰化縣教育處表示，確實有接獲相關的檢舉影片，經他們調查後初步了解，部分（檢舉）屬於校長的個人言行，部分屬於學校行政事務缺乏溝通，調查完成後會請考核委員會審議，祭出考績處分，不過酒醉失態未涉及刑法，就是社會觀感不佳，未來女校長要留任原校或他校，全由當事人的意願，最後以遴選委員決定。

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