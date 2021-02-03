11天內1000人↑病逝！日疫情再失控　8旬老人死亡率最高

▲日本的染疫死亡率持續攀升，只花了11天就突破6千大關。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本疫情雖稍有減緩，但仍然未達到政府預期，當局日前決定將櫪木縣以外10個地區的緊急事態宣言延長1個月，直到3月7日才解禁。根據《時事通信社》報導，日本全國3日新增45例死亡案例，累計病逝人數來到6010人（包含鑽石公主號），首次突破6千大關，其中， 80歲以上的患者死亡率最高，為11.4%。

根據《時事通信社》報導，日本3日新增45例死亡，包含鑽石公主號的死亡案例在內，累計6010例死亡，首次超過6000人。事實上，日本染疫的死亡人數1月23日才首度突破5千大關，怎知短短的11天內，死亡人數又新增了1000人，染疫後引發重症，甚至死亡的速度越來越快。

日本的新冠肺炎死亡人數從2000例增加至3000例時，耗費了整整1個月，但沒想到之後只花了18天就來到4千大關，隨後14天便超過5000例死亡，死亡案例累計的速度正在持續加快。

根據厚生勞動省的數據顯示，從截至1月27日統計的4880名死者看來，80歲以上的死者佔3020人，是整體的61.9%。接下來則是70歲以上、80歲以下的死者，為1165人，佔23.9%；60歲以上、70歲以下409人，佔8.4%。從數據可見，死亡率隨著病患年齡逐漸增加，80歲以上的病患一旦染疫，死亡率高達11.4%。

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