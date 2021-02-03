英研究：染新冠癒後　近9成患者抗體可持續6個月

▲科學家表示，研究結果應多少能讓人放心，病癒後很快又再次感染的病例相當罕見。圖為英國街景。（圖／路透）

文／中央社倫敦3日綜合外電報導

根據今天發表的一項英國大型研究，絕大多數感染過2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的人痊癒後，體內的高濃度抗體至少可持續6個月，可能可以保護他們不再次感染。

路透社報導，科學家表示，研究結果應多少能讓人放心，病癒後很快又再次感染的病例相當罕見。這項研究評估英國各地曾感染COVID-19的民眾體內抗體濃度以及持續時間。

英國人體生物資料庫（UK Biobank）首席科學家艾倫（Naomi Allen）說：「絕大多數人在感染新型冠狀病毒後至少6個月內，體內都還能偵測到抗體。」

研究顯示，在曾經確診COVID-19的參與者中，99%維持抗體3個月；而在研究追蹤整整6個月後，仍多達88%參與者擁有抗體。

艾倫說：「儘管我們無法確定和免疫之間的關聯性，但研究結果顯示，人們或許能在感染痊癒後至少6個月內都還有防護力。」

另一方面，上月一項針對英國醫護人員的研究指出，曾感染COVID-19的患者痊癒後，抗體至少可持續5個月，但擁有抗體的人仍可能攜帶和傳播病毒。

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