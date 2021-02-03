　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

▲▼美國生技公司莫德納 （Moderna）疫苗三期試驗，有效性高達94.5％。（圖／路透）

▲ 美國生技公司莫德納 （Moderna）研發新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

各國加緊推動新冠疫苗施打進度，民眾接種後的反應也是關注焦點。南韓一名男子以駐韓美軍部隊工作人員身份，日前搶先接種莫德納（Moderna）疫苗，向媒體透露他的身體反應，引發網友熱烈討論。

該名男子來自慶尚北道，現年50多歲，1月4日在漆谷郡一處美軍部隊內的醫院接種莫德納疫苗第一劑，29天後於本月2日注射第二劑，完成接種。該批疫苗是美國提供駐韓美軍所用，南韓籍醫護人員及部分職員也可優先施打。南韓預計引進的新冠疫苗中，除了嬌生集團旗下楊森製藥開發的疫苗只需施打單劑，輝瑞、阿斯利康疫苗皆須施打二劑，才算完成接種。

男子3日向《中央日報》表示，接種第二劑後的身體反應就像感冒一樣，剛打完約3小時後開始頭痛，接著身體發寒，伴隨肌肉痠痛，「打完第二劑的疼痛程度大概是第一劑的3倍左右。經過整整一天，到現在還是痛到必須吃止痛藥。一起接種的同事也說很痛。」

他說明，醫護人員在施打第一劑前有提醒，可能出現低燒和疼痛症狀，施打第二劑的15天後就會產生抗體。更早接種完成的同事也曾警告他，因此他事先備好止痛藥，施打後幾乎馬上服下，但沒料到會這麼痛。

男子的經驗在網路上掀起討論，網友紛紛留言表示，「如果真的可以預防病毒，這點痛還是可以承受的」、「要吃止痛藥也沒關係，趕快讓我打吧」、「這不算副作用啦」、「這則報導不是為了勸民眾不要打疫苗，而是因為我國幾乎沒人接種過，才會訪問他的經驗吧」。

聽Podcast掌握國際局勢

床包也能吸濕排汗！天絲床包組下殺3.9折，花1190元就能睡超好

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
陸知名男歌手因病去世　享年43歲
翁立友公開澄清聲明錄音檔：讓大家擔心了
快訊／桃園人夫揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰
今年是「寡婦年」！立春8大禁忌　小心做了衰整年
石原里美爆確診新冠肺炎　進劇組第1天測出陽性

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

英研究：染新冠癒後　近9成患者抗體可持續6個月

中國駭客疑鑽SolarWinds漏洞！入侵美政府電腦　公務員個資恐遭竊

13歲少女被3男拖上車性侵8天　爸控訴惡警吃案：只當普通綁架案

滾水猛澆熟睡男友！燙到皮膚整片脫落　惡毒女全程歡笑錄影PO網

日本共同社：緬甸「全國民主聯盟」400名國會議員已獲釋！

外科醫師古柯鹼塗下體害死人妻　判刑9年+求償他翻供：是自願的

貼身女護衛「性賄賂」遭槍斃！金正恩震怒令改組　他分析：嚇壞了

愛錯了！她把鑰匙留給19歲男友　旅行回來...家中53萬財物被偷光

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

英研究：染新冠癒後　近9成患者抗體可持續6個月

中國駭客疑鑽SolarWinds漏洞！入侵美政府電腦　公務員個資恐遭竊

13歲少女被3男拖上車性侵8天　爸控訴惡警吃案：只當普通綁架案

滾水猛澆熟睡男友！燙到皮膚整片脫落　惡毒女全程歡笑錄影PO網

日本共同社：緬甸「全國民主聯盟」400名國會議員已獲釋！

外科醫師古柯鹼塗下體害死人妻　判刑9年+求償他翻供：是自願的

貼身女護衛「性賄賂」遭槍斃！金正恩震怒令改組　他分析：嚇壞了

愛錯了！她把鑰匙留給19歲男友　旅行回來...家中53萬財物被偷光

鼓鼓15歲愛犬過世　心碎痛別：記得來我夢裡...大元暖心相陪

實在太囂張！大膽竊嫌連棚式活動車庫也偷　新化警攔車查獲

1968 App增新功能！秒看服務區停車位狀況　亮紅燈代表滿了

聯合仲介騙69名斯里蘭卡生打黑工　康寧大學前校長等6人遭起訴

陪您們一起去看海　台東慈濟志工帶長者圓夢之旅

張麗善大推茂谷柑秒殺6.7萬顆！王令麟加碼50%東森幣：助小農拼銷售

彰化慈濟年前送照顧戶年菜　用心準備逐戶發送

網傳翹腳釀不孕？醫駁斥「太誇張」…再曝3危害：快把腳放下

奪命瞬間曝光！苗栗孝子返家遇死劫　擦撞轎車「彈飛墜地」遭輾斃

精明汪興奮推椅！奴才跟蹤直擊「工讀生行竊」　網驚：是特務

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

專家：台灣被列「立百病毒」染疫高風險區

他雲梯車跳傘悼勇消　致命失誤58m直墜黃泉

快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！接任人選出爐

FBI調查民宅反被偷襲　2探員死亡

美股大漲475點　GameStop暴跌超過60%

全球抗疫排名台灣 NO.3　中國落榜氣瘋

頂樓加蓋下「奪命建材雨」　男童慘遭砸頭亡

爸被鯊魚咬死　兒意外留下最後合照

被4公尺巨鱷咬住　男徒手挖眼球脫困

金舌木乃伊出土　專家：與祂對話

少年車禍昏迷　醒來不知新冠疫情

2020全球民主指數出爐！台灣是東亞No.1

美槍手深夜殺害一家7口！死者包括5幼童

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

更多熱門

相關新聞

研究：染疫癒後抗體可持續6個月

研究：染疫癒後抗體可持續6個月

根據今天發表的一項英國大型研究，絕大多數感染過2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的人痊癒後，體內的高濃度抗體至少可持續6個月，可能可以保護他們不再次感染。

即／居檢女連2天找男友陪睡罰20萬

即／居檢女連2天找男友陪睡罰20萬

境外生「居家檢疫後篩檢陰性」才能返校

境外生「居家檢疫後篩檢陰性」才能返校

貼身女護衛「性賄賂」遭槍斃！金正恩嚇壞了

貼身女護衛「性賄賂」遭槍斃！金正恩嚇壞了

日本擬12日決定是否批准「輝瑞疫苗」！

日本擬12日決定是否批准「輝瑞疫苗」！

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19疫苗莫德納疫苗日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

大逆轉！翁立友再發聲力挺雞排妹提告

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

小樂吳思賢染毒首發聲

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面