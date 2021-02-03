　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國駭客疑鑽SolarWinds漏洞！入侵美政府電腦　公務員個資恐遭竊

▲▼中國駭客疑似惡意利用了美國資訊公司SolarWinds的軟體漏洞。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國駭客疑似惡意利用了美國資訊公司SolarWinds的軟體漏洞。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓2日綜合外電報導

5名知情人士今天告訴路透社，中國駭客去年疑似利用資訊公司SolarWinds 軟體漏洞侵入美國政府電腦；這是美國議員標註為國安緊急狀況的資安侵駭事件最新發展。

兩名聽取此事簡報的人士表示，聯邦調查局（FBI）調查員最近發現，美國農業部（U.S. Department of Agriculture）內部負責管理薪資的國家財務中心（National Finance Center）也是遇駭機構之一，讓人擔心數以千計政府雇員的資料可能遭駭。

疑似中國組織利用的軟體漏洞，和美國指控俄羅斯政府幹員用以侵入SolarWinds網路監控軟體的漏洞不同。美國指稱俄國侵入SolarWinds網路，讓該公司多達1萬8000名顧客受害，包括具敏感性的聯邦機構。

▲▼中國駭客疑似惡意利用了美國資訊公司SolarWinds的軟體漏洞。（圖／達志影像／美聯社）

▲去年12月美國曾指控俄羅斯透過駭入SolarWinds旗下的Orion竊資。（圖／達志影像／美聯社）

資安研究人員先前表示，俄羅斯駭客侵入的同時，另有一組駭客也破壞SolarWinds的軟體，但先前並未傳出與中國有關以及美國政府遭到侵駭。

路透社不能證明有多少機構遭到疑似中國行動駭入，上述不具名發言的消息人士說，駭客利用國家資助的中國網路間諜先前使用的電腦基礎設備與侵駭工具。

農業部在消息傳出後發布聲明指出，國家財務中心並未遭駭，部門「沒有與SolarWinds相關的資料外洩」。

中國外交部則表示，網路攻擊是「複雜的技術問題」，任何指控都應有佐證，「中國絕對反對、也會對抗任何形式的網路攻擊和網路竊盜」。

更多國際新聞
►每次值夜班都頭暈！養老院男員工下藥女同事...超過10人受害
►政變怕爆！緬甸瘋用Bridgefy防軍方斷網　下載量3日衝破110萬
►愛錯了！她把鑰匙留給19歲男友　旅行回來...家中53萬財物被偷光

聽Podcast掌握美選及國際局勢

床包也能吸濕排汗！天絲床包組下殺3.9折，花1190元就能睡超好

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
陸知名男歌手因病去世　享年43歲
翁立友公開澄清聲明錄音檔：讓大家擔心了
快訊／桃園人夫揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰
今年是「寡婦年」！立春8大禁忌　小心做了衰整年
石原里美爆確診新冠肺炎　進劇組第1天測出陽性

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

英研究：染新冠癒後　近9成患者抗體可持續6個月

中國駭客疑鑽SolarWinds漏洞！入侵美政府電腦　公務員個資恐遭竊

13歲少女被3男拖上車性侵8天　爸控訴惡警吃案：只當普通綁架案

滾水猛澆熟睡男友！燙到皮膚整片脫落　惡毒女全程歡笑錄影PO網

日本共同社：緬甸「全國民主聯盟」400名國會議員已獲釋！

外科醫師古柯鹼塗下體害死人妻　判刑9年+求償他翻供：是自願的

貼身女護衛「性賄賂」遭槍斃！金正恩震怒令改組　他分析：嚇壞了

愛錯了！她把鑰匙留給19歲男友　旅行回來...家中53萬財物被偷光

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

英研究：染新冠癒後　近9成患者抗體可持續6個月

中國駭客疑鑽SolarWinds漏洞！入侵美政府電腦　公務員個資恐遭竊

13歲少女被3男拖上車性侵8天　爸控訴惡警吃案：只當普通綁架案

滾水猛澆熟睡男友！燙到皮膚整片脫落　惡毒女全程歡笑錄影PO網

日本共同社：緬甸「全國民主聯盟」400名國會議員已獲釋！

外科醫師古柯鹼塗下體害死人妻　判刑9年+求償他翻供：是自願的

貼身女護衛「性賄賂」遭槍斃！金正恩震怒令改組　他分析：嚇壞了

愛錯了！她把鑰匙留給19歲男友　旅行回來...家中53萬財物被偷光

鼓鼓15歲愛犬過世　心碎痛別：記得來我夢裡...大元暖心相陪

實在太囂張！大膽竊嫌連棚式活動車庫也偷　新化警攔車查獲

1968 App增新功能！秒看服務區停車位狀況　亮紅燈代表滿了

聯合仲介騙69名斯里蘭卡生打黑工　康寧大學前校長等6人遭起訴

陪您們一起去看海　台東慈濟志工帶長者圓夢之旅

張麗善大推茂谷柑秒殺6.7萬顆！王令麟加碼50%東森幣：助小農拼銷售

彰化慈濟年前送照顧戶年菜　用心準備逐戶發送

網傳翹腳釀不孕？醫駁斥「太誇張」…再曝3危害：快把腳放下

奪命瞬間曝光！苗栗孝子返家遇死劫　擦撞轎車「彈飛墜地」遭輾斃

精明汪興奮推椅！奴才跟蹤直擊「工讀生行竊」　網驚：是特務

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

專家：台灣被列「立百病毒」染疫高風險區

他雲梯車跳傘悼勇消　致命失誤58m直墜黃泉

快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！接任人選出爐

FBI調查民宅反被偷襲　2探員死亡

美股大漲475點　GameStop暴跌超過60%

全球抗疫排名台灣 NO.3　中國落榜氣瘋

頂樓加蓋下「奪命建材雨」　男童慘遭砸頭亡

爸被鯊魚咬死　兒意外留下最後合照

被4公尺巨鱷咬住　男徒手挖眼球脫困

金舌木乃伊出土　專家：與祂對話

少年車禍昏迷　醒來不知新冠疫情

2020全球民主指數出爐！台灣是東亞No.1

美槍手深夜殺害一家7口！死者包括5幼童

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

更多熱門

相關新聞

燙到皮膚脫落！滾水澆熟睡男友　她歡笑錄全程

燙到皮膚脫落！滾水澆熟睡男友　她歡笑錄全程

美國伊利諾州一名22歲的女子日前趁著男友熟睡時，竟將一盆滾燙的熱水潑在對方身上，導致男方全身多處嚴重燒燙傷。更可怕的是，這名女子用手機錄下整個過程，並將這段驚悚影片上傳至Snapchat。除此之外，為了折磨男友，不讓其就醫， 她還將車鑰匙藏起來。警方1月19日在密西西比州逮捕這名女嫌，並將其引渡回伊利諾州。

貓熊大字躺軟爛滑雪　22萬網羨慕

貓熊大字躺軟爛滑雪　22萬網羨慕

伊朗「假好心」挖坑給南韓跳！船公司血淚控訴

伊朗「假好心」挖坑給南韓跳！船公司血淚控訴

SpaceX「星艦」再次爆炸成火球

SpaceX「星艦」再次爆炸成火球

美今年10萬人染疫亡　超級傳播年齡層曝

美今年10萬人染疫亡　超級傳播年齡層曝

關鍵字：

中國美國聯邦政府SolarWindsOrion駭客漏洞特務俄羅斯北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

大逆轉！翁立友再發聲力挺雞排妹提告

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

小樂吳思賢染毒首發聲

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面