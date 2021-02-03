日本12日決定是否批准輝瑞疫苗！菅義偉：最快2月中開放首波施打

▲日本政府擬於12日召開會議決定是否批准輝瑞疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省2日透露，將於12日召開專家會議進行審查，決定是否批准美國輝瑞疫苗。若會議內同意，厚生勞動大臣將會在幾日內正式核准，預計2月下旬就可以安排為醫療人員施打。不過首相菅義偉2日曾表示，將會努力在2月中旬開始疫苗接種，因此不排除時程提前的可能性。

綜合日媒報導，美國藥廠輝瑞是目前唯一一家已經向日本政府提出新冠疫苗審核申請的藥廠，雙方先前完成簽約，輝瑞預計在2021年底前向日本交付7200萬劑的疫苗。此外，輝瑞上週也已經向厚生勞動省提交國內治療的相關試驗數據。

▲日本首相菅義偉2日曾表示，希望能趕在2月中旬開放首波疫苗施打。（圖／達志影像／美聯社）



據悉，厚生勞動省將會透過輝瑞提供的國內治療試驗數據與國外的治療試驗數據，評斷疫苗的有效性與安全性，並在12日召開專家部會，討論是否批准輝瑞疫苗。如果部會中一致認同通過，厚生勞動省將在幾天內正式批准，政府也會隨即啟動接種計畫。首波施打名單為醫療從業人員，預計2月下旬起可以接種。

另一方面，如年滿16歲者，在過去接種同樣成分疫苗時，曾發生過敏性休克等症狀，將不予接種。

輝瑞疫苗1月曾經提交有效性高達95%的國際臨床試驗報告，申請疫苗許可，並在同月29日追加提交了國內的治療試驗數據。

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