政變怕爆！緬甸瘋用Bridgefy防軍方斷網　下載量3日衝破110萬

▲緬甸1日發生軍事政變，原實質領袖翁山蘇姬當日清晨被捕。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸1日軍事政變導致當地手機訊號、網路一度中斷，儘管現已逐步恢復，但網速仍被大幅降低，當地人紛紛開始轉用離線通訊程式Bridgefy。該公司稱，自政變開始之後，緬甸境內的下載量已衝破110萬次。

路透報導，緬甸軍方1日逮捕原實質領袖翁山蘇姬等人的同時，首都奈比多（Naypyitaw）、主要大城仰光（Yangon）及其他部分地區的電話、網路訊號一度中斷，衝擊該國境內2200萬社群媒體用戶。儘管訊號1日晚間逐步恢復，部分網友透過社群媒體擔憂軍方封鎖網路的可能性，宣揚下載離線通訊程式Bridgefy。

▲ 翁山蘇姬支持者在泰國曼谷聯合國總部外舉牌，對緬甸軍方表示抗議。（圖／路透）

離線通訊程式Bridgefy執行長里奧斯（Jorge Rios）表示，自2月1日至2日晚間，應用程式下載量已衝破110萬次。該公司也證實，現正致力於改善安全程序及訊息加密，希望能在「艱難時期」幫上忙。

Bridgefy是由墨西哥新創公司在2014年創建，以藍牙組成網狀網絡（Mesh Network），讓用戶可在未連接網路的狀態下，進行短距離通訊。該款應用程式知名度早已擴及全球，先前獲得香港反送中運動、泰國反政府示威等抗議人士愛用。

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