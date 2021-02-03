貼身女護衛「性賄賂」遭槍斃！金正恩震怒令改組　他分析：嚇壞了

▲2018年4月板門店會談時，護衛司令部人員追著金正恩防彈賓士座車跑。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩日前遭爆因貼身護衛發生一連串濫權、性賄賂，因此執意處決涉案的女性護衛，該名女性在嚴刑拷打下，最後在靶場上慘遭射殺身亡，且由於近期包括外交官等國內菁英接連「脫北」，為求人身安全受到保障，將護衛隊拆成4個小組，令其彼此互相監控與牽制。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，有消息人士昨（2）日指出，平時負責保衛金家安全的護衛司令部，其實從2018年起便不斷爆發一連串的性醜聞與犯罪事件，致使該組織遭遇逼近「解體」的大換血，內部領導階層遭到替換、肅清，「金正恩為了極力阻止護衛司令部失控，將護衛司令部拆成4個部門，令其互相監視、牽制，以求加強人身安全上的防衛。」

▲金正恩針對護衛司令部進行改組。（圖／達志影像／美聯社）

該消息人士表示，護衛司令部政治委員為三星上將金成德（김성덕，音譯）於2018年下旬接受勞動黨組織指導部調查，因向女性屬下收賄，還接受其「性賄賂」，遭到革職處分，最後被關押在平安南道价川市的政治犯收容所。

金成德的屬下為29歲的女少佐金某，在護衛司令部內主要負責財務管理，涉嫌盜領錢財，在高壓嚴刑拷問下，最後與護衛司令部旗下貿易公司的負責人於2018年11月，在姜健綜合軍官學校的靶場一起遭到處刑而死。

▲菁英階層的脫北，顯示北韓社會面臨高度存疑與不安。（圖／達志影像／美聯社）

護衛司令部負責金正恩貼身防護工作，平時還得身兼金家別墅警衛，保護金氏家族成員的安全。2018年4月27日板門店會談，當時曾有一行人身著西裝，緊跟在金正恩防彈賓士車之後，以「防彈警衛團」聞名，其實他們隸屬於護衛司令部。

據悉，此次金正恩對於護衛司令部進行大規模改組，顯示其對自身安全充滿高度不安。一名出身精英階層的脫北者分析，「金正恩擔心外交官等精英階層的脫北將導致鋼紀敗壞、社會忠誠度崩潰，才會想要加以強化身邊維安措施。」

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